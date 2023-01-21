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Товарищеские матчи
Заря
21.01.2023 14:30 - : -
Локомотив Пловдив
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 января 2023, 07:14 | Обновлено 21 января 2023, 07:22
28
0

Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча

21 января 2023, 07:14 | Обновлено 21 января 2023, 07:22
28
0
Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником является «Локомотив» Пловдив (Болгария). Начало матча – 21 января в 14:30 по Киеву.

Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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