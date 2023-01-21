Товарищеские матчи
21.01.2023 14:30 - : -
Украина. Премьер лига21 января 2023, 07:14 | Обновлено 21 января 2023, 07:22
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Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча
21 января 2023, 07:14 | Обновлено 21 января 2023, 07:22
28
0
Луганская «Заря» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником является «Локомотив» Пловдив (Болгария). Начало матча – 21 января в 14:30 по Киеву.
Заря – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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