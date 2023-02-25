Источник: Заря подписала воспитанника Динамо. Он покинул аутсайдера УПЛ

Луганский футбольный клуб «Заря» подписала 28-летнего правого защитника Павла Полегенько.

Об этом сообщает Telegram-канал «Відкритий м'яч». По информации источника, Полегенько скорее всего станет заменой Олегу Данченко, который также играет справа в защите.

Полегенько является воспитанником киевского «Динамо». Последним клубом игрока был «Львов», который он покинул в декабре 2022 года. 28-летний Полегенько в текущем сезоне выходил на поле 9 раз (755 мин.) и отличился одним ассистом в составе аутсайдера УПЛ.