Источник: Заря подписала воспитанника Динамо. Он покинул аутсайдера УПЛ
Павел Полегенько присоединился к луганской команде
Луганский футбольный клуб «Заря» подписала 28-летнего правого защитника Павла Полегенько.
Об этом сообщает Telegram-канал «Відкритий м'яч». По информации источника, Полегенько скорее всего станет заменой Олегу Данченко, который также играет справа в защите.
Полегенько является воспитанником киевского «Динамо». Последним клубом игрока был «Львов», который он покинул в декабре 2022 года. 28-летний Полегенько в текущем сезоне выходил на поле 9 раз (755 мин.) и отличился одним ассистом в составе аутсайдера УПЛ.
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