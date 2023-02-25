Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Заря подписала воспитанника Динамо. Он покинул аутсайдера УПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 18:10 |
2135
1

Источник: Заря подписала воспитанника Динамо. Он покинул аутсайдера УПЛ

Павел Полегенько присоединился к луганской команде

25 февраля 2023, 18:10 |
2135
1
Источник: Заря подписала воспитанника Динамо. Он покинул аутсайдера УПЛ
Instagram. Павел Полегенько

Луганский футбольный клуб «Заря» подписала 28-летнего правого защитника Павла Полегенько.

Об этом сообщает Telegram-канал «Відкритий м'яч». По информации источника, Полегенько скорее всего станет заменой Олегу Данченко, который также играет справа в защите.

Полегенько является воспитанником киевского «Динамо». Последним клубом игрока был «Львов», который он покинул в декабре 2022 года. 28-летний Полегенько в текущем сезоне выходил на поле 9 раз (755 мин.) и отличился одним ассистом в составе аутсайдера УПЛ.

По теме:
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
Рифет Капич: от изгоя Сараево до ключевого игрока Кривбасса
Заря обыграла лидера Второй лиги в контрольном матче
Павел Полегенько Заря Луганск Динамо Киев Львов трансферы трансферы УПЛ Олег Данченко
Источник Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер 3-й раз в истории сыграет в плей-офф с командой из Нидерландов
Футбол | 25 февраля 2023, 11:31 7
Шахтер 3-й раз в истории сыграет в плей-офф с командой из Нидерландов
Шахтер 3-й раз в истории сыграет в плей-офф с командой из Нидерландов

Горнякам ранее ни разу не удалось преодолеть «оранжевый» барьер

ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
Война | 24 февраля 2023, 23:23 0
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard

Знаменитый украинский боксер напомнил, что прошел год войны в Украины

Зинченко и Миколенко – в основе на матчи 25-го тура АПЛ
Футбол | 25.02.2023, 16:19
Зинченко и Миколенко – в основе на матчи 25-го тура АПЛ
Зинченко и Миколенко – в основе на матчи 25-го тура АПЛ
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Футбол | 25.02.2023, 04:40
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
Футбол | 24.02.2023, 20:35
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
это замена Данченко, который на поле скорее всего уже не выйдет
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
24.02.2023, 16:34 52
Футбол
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
24.02.2023, 05:23 11
Война
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 13
Футбол
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
23.02.2023, 23:56 4
Баскетбол
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 1
Война
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 13:20 77
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
24.02.2023, 22:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности