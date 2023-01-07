Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника
Украина. Премьер лига
07 января 2023, 11:38 | Обновлено 07 января 2023, 11:48
411
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника

Цвета команды из Кривого Рога будет защищать Клим Приходько

07 января 2023, 11:38 | Обновлено 07 января 2023, 11:48
411
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника
ФК Кривбасс. Клим Приходько

Криворожский «Кривбасс» объявил о подписании 22-летнего полузащитника Клима Приходько. Хавбек, которые действует на поле, как правило, в опорной зоне, заключил с криворожанами трехлетний контракт.

Ранее Приходько уже выступал за «Кривбасс» на правах аренды у донецкого «Шахтера». В первой половине сезона 2021/2022 хавбек сыграл за криворожан в Первой лиге и Кубке Украины 14 матчей, забил два гола.

Клим Приходько – второй новичок «Кривбасса» в нынешнее межсезонье. Ранее клуб подписал бывшего вингера «Зари» Максима Лунева.

По теме:
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Хавбек Металлиста и дальше будет выступать в Японии
Бомбардир перешел в АПЛ. Саутгемптон подписал форварда сборной Хорватии
Клим Приходько Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Многоходовочка по-киевски. Динамо вернет и отправит двух игроков в аренду
Футбол | 06 января 2023, 13:25 0
Многоходовочка по-киевски. Динамо вернет и отправит двух игроков в аренду
Многоходовочка по-киевски. Динамо вернет и отправит двух игроков в аренду

Денис Кузык и Евгений Исаенко могут продолжить карьеру в «Заре»

МЮ обыграл Эвертон в Кубке Англии. Миколенко провел на поле 80 минут
Футбол | 06 января 2023, 23:59 4
МЮ обыграл Эвертон в Кубке Англии. Миколенко провел на поле 80 минут
МЮ обыграл Эвертон в Кубке Англии. Миколенко провел на поле 80 минут

Украинский защитник допустил позиционную ошибку, когда забивался первый гол

Эрик ТЕН ХАГ: «Должны сосредоточиться на следующей игре, а не на трофеях»
Футбол | 07.01.2023, 09:18
Эрик ТЕН ХАГ: «Должны сосредоточиться на следующей игре, а не на трофеях»
Эрик ТЕН ХАГ: «Должны сосредоточиться на следующей игре, а не на трофеях»
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Теннис | 06.01.2023, 23:30
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Футбол | 06.01.2023, 14:29
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
06.01.2023, 18:56 8
Футбол
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
06.01.2023, 20:20 18
Футбол
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
Опередил Мбаппе и Бензема. Стал известен лучший игрок 2022 года
05.01.2023, 08:58 2
Футбол
Билосюк снялась со спринта на этапе Кубка мира в Поклюке
Билосюк снялась со спринта на этапе Кубка мира в Поклюке
05.01.2023, 15:38 4
Биатлон
Поклюка-2023. Джима заняла 19 место в спринте
Поклюка-2023. Джима заняла 19 место в спринте
05.01.2023, 16:30 1
Биатлон
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
06.01.2023, 00:18 2
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2023, 11:11
Хоккей
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
05.01.2023, 12:34 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности