ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника

Криворожский «Кривбасс» объявил о подписании 22-летнего полузащитника Клима Приходько. Хавбек, которые действует на поле, как правило, в опорной зоне, заключил с криворожанами трехлетний контракт.

Ранее Приходько уже выступал за «Кривбасс» на правах аренды у донецкого «Шахтера». В первой половине сезона 2021/2022 хавбек сыграл за криворожан в Первой лиге и Кубке Украины 14 матчей, забил два гола.

Клим Приходько – второй новичок «Кривбасса» в нынешнее межсезонье. Ранее клуб подписал бывшего вингера «Зари» Максима Лунева.