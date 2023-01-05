Украина. Премьер лига05 января 2023, 12:10 | Обновлено 05 января 2023, 13:14
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец отдал Бобко в аренду Карпатам
Соглашение рассчитано до конца сезона
05 января 2023, 12:10 | Обновлено 05 января 2023, 13:14
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Полузащитник «Черноморца» Иван Бобко сменил клуб. 32-летний универсал одесского клуба на правах аренды присоединился к «Карпатам», соглашение рассчитано до конца сезона.
В составе «Черноморца» в осенней части чемпионата Бобко забил один мяч, неоднократно выводил «моряков» на поле в качестве капитана.
«Карпаты» завершили первую часть сезона на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги (Группа А).
Недавно львовский клуб подписал вратаря Александра Ильющенкова.
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