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Украина. Премьер лига
05 января 2023, 12:10 | Обновлено 05 января 2023, 13:14
525
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец отдал Бобко в аренду Карпатам

Соглашение рассчитано до конца сезона

05 января 2023, 12:10 | Обновлено 05 января 2023, 13:14
525
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец отдал Бобко в аренду Карпатам
ФК Черноморец. Иван Бобко

Полузащитник «Черноморца» Иван Бобко сменил клуб. 32-летний универсал одесского клуба на правах аренды присоединился к «Карпатам», соглашение рассчитано до конца сезона.

В составе «Черноморца» в осенней части чемпионата Бобко забил один мяч, неоднократно выводил «моряков» на поле в качестве капитана.

«Карпаты» завершили первую часть сезона на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги (Группа А).

Недавно львовский клуб подписал вратаря Александра Ильющенкова.

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Черноморец Одесса Иван Бобко трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов
Источник ФК Черноморец
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