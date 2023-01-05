ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец отдал Бобко в аренду Карпатам

Полузащитник «Черноморца» Иван Бобко сменил клуб. 32-летний универсал одесского клуба на правах аренды присоединился к «Карпатам», соглашение рассчитано до конца сезона.



В составе «Черноморца» в осенней части чемпионата Бобко забил один мяч, неоднократно выводил «моряков» на поле в качестве капитана.



«Карпаты» завершили первую часть сезона на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги (Группа А).



Недавно львовский клуб подписал вратаря Александра Ильющенкова.