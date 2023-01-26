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Украина. Премьер лига
26 января 2023, 18:16 | Обновлено 26 января 2023, 19:01
390
0

Легионер Ворсклы Тотре перешел в аренду в Шкендию

Ранее Эннур уже выступал за эту команду

26 января 2023, 18:16 | Обновлено 26 января 2023, 19:01
390
0
Легионер Ворсклы Тотре перешел в аренду в Шкендию
kfshkendija.com

26-летний полузащитник «Ворсклы» и сборной Северной Македонии Эннур Тотре продолжит карьеру в «Шкендии».

Северомакедонский клуб арендовал футболиста у полтавчан на полгода. В ближайшее время Тотре присоединится к балканской команде, которая находится на сборе в Турции.

«Очень приятно снова вернуться домой, в клуб, где я вырос и зарекомендовал себя как футболист. «Шкендия» занимает особое место в моей жизни, и я очень рад, что снова смогу сыграть в футболке этой команды. Я благодарю клуб за эту возможность и надеюсь, что вместе мы достигнем поставленных целей» , - прокомментировал переход Тотре.

Напомним, Тотре перешел в «Ворсклу» летом минувшего года за 250 тысяч евро из албанской «Тираны». В сезоне-2022/23 сыграл за полтавчан всего 7 матчей во всех турнирах (439 минут), голевыми действиями в которых не отличался.

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Эннур Тотре Ворскла Полтава Шкендия трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Шкендия
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