Легионер Ворсклы Тотре перешел в аренду в Шкендию

26-летний полузащитник «Ворсклы» и сборной Северной Македонии Эннур Тотре продолжит карьеру в «Шкендии».

Северомакедонский клуб арендовал футболиста у полтавчан на полгода. В ближайшее время Тотре присоединится к балканской команде, которая находится на сборе в Турции.

«Очень приятно снова вернуться домой, в клуб, где я вырос и зарекомендовал себя как футболист. «Шкендия» занимает особое место в моей жизни, и я очень рад, что снова смогу сыграть в футболке этой команды. Я благодарю клуб за эту возможность и надеюсь, что вместе мы достигнем поставленных целей» , - прокомментировал переход Тотре.

Напомним, Тотре перешел в «Ворсклу» летом минувшего года за 250 тысяч евро из албанской «Тираны». В сезоне-2022/23 сыграл за полтавчан всего 7 матчей во всех турнирах (439 минут), голевыми действиями в которых не отличался.