ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-полузащитника Вереса и Черноморца

Футбольный клуб «Минай» подписал контракт с Сергеем Петько. В закарпатской команде 29-летний полузащитник выступит под 32-м номером.

Осенью сезона-2022/23 Петько начал в «Черноморце», где сыграл в этом сезоне всего два матча. Именно в составе одесской команды он дебютировал в УПЛ. Произошло это 4 апреля 2015 в игре против «Динамо».

В УПЛ Сергей провел 39 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также Петько защищал цвета «Верес», «Волыни» и «Жемчужины» из Одессы.