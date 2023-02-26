Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-полузащитника Вереса и Черноморца
Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 12:21 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:07
1050
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-полузащитника Вереса и Черноморца

Сергей Петько будет выступать под 32-м номером

26 февраля 2023, 12:21 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:07
1050
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-полузащитника Вереса и Черноморца
ФК Верес. Сергей Петько

Футбольный клуб «Минай» подписал контракт с Сергеем Петько. В закарпатской команде 29-летний полузащитник выступит под 32-м номером.

Осенью сезона-2022/23 Петько начал в «Черноморце», где сыграл в этом сезоне всего два матча. Именно в составе одесской команды он дебютировал в УПЛ. Произошло это 4 апреля 2015 в игре против «Динамо».

В УПЛ Сергей провел 39 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также Петько защищал цвета «Верес», «Волыни» и «Жемчужины» из Одессы.

По теме:
ВИДЕО. Новичок Ворсклы играл за клубы в оккупированном Крыму
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал воспитанника Шахтера
Источник: Заря подписала воспитанника Динамо. Он покинул аутсайдера УПЛ
трансферы Черноморец Одесса Сергей Петько трансферы УПЛ Минай
Источник ФК Минай
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
Футбол | 25 февраля 2023, 19:16 4
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
ВИДЕО. Отправился в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции

Игрок «Львова» верит, что ВСУ сделают то же самое во всех оккупированных городах Украины

ВИДЕО. Удивительная история Осимхэна. Путь форварда Наполи от трущоб к ЛЧ
Футбол | 26 февраля 2023, 10:22 0
ВИДЕО. Удивительная история Осимхэна. Путь форварда Наполи от трущоб к ЛЧ
ВИДЕО. Удивительная история Осимхэна. Путь форварда Наполи от трущоб к ЛЧ

Игрок проводит невероятный сезон

Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Бокс | 25.02.2023, 21:58
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Футбол | 26.02.2023, 08:49
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
От Братсета до Холанда: символическая сборная Норвегии всех времен
Футбол | 26.02.2023, 09:45
От Братсета до Холанда: символическая сборная Норвегии всех времен
От Братсета до Холанда: символическая сборная Норвегии всех времен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 13:20 77
Футбол
УСИК – о годовщине вторжения войск рф: «Бойтесь слез тех, кого вы обидели»
УСИК – о годовщине вторжения войск рф: «Бойтесь слез тех, кого вы обидели»
24.02.2023, 17:30 7
Бокс
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
25.02.2023, 18:37 6
Футбол
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
24.02.2023, 23:23 1
Война
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
Выяснилось, почему Реал отказался от подписания Мудрика
24.02.2023, 16:34 52
Футбол
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
25.02.2023, 15:53 1
Бокс
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
24.02.2023, 13:25 31
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
Таблица коэффициентов. Украина стала 14-й и сохранила 5 клубов в еврокубках
24.02.2023, 09:23 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности