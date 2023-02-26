Украина. Премьер лига26 февраля 2023, 12:21 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-полузащитника Вереса и Черноморца
Сергей Петько будет выступать под 32-м номером
26 февраля 2023, 12:21 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:07
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Футбольный клуб «Минай» подписал контракт с Сергеем Петько. В закарпатской команде 29-летний полузащитник выступит под 32-м номером.
Осенью сезона-2022/23 Петько начал в «Черноморце», где сыграл в этом сезоне всего два матча. Именно в составе одесской команды он дебютировал в УПЛ. Произошло это 4 апреля 2015 в игре против «Динамо».
В УПЛ Сергей провел 39 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также Петько защищал цвета «Верес», «Волыни» и «Жемчужины» из Одессы.
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