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Украина. Премьер лига
17 декабря 2022, 21:17 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:36
294
0

Источник: опытный полузащитник разорвал контракт с Черноморцем

28-летний хавбек Сергей Петько покидает одесский клуб

17 декабря 2022, 21:17 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:36
294
0
Источник: опытный полузащитник разорвал контракт с Черноморцем
ФК Черноморец. Сергей Петько

28-летний полузащитник Сергей Петько разорвал контракт с «Черноморцем».

Петько подписал соглашение с «Черноморцем» в начале сезона. Он сыграл за команду всего два матча в конце первого круга, без результативных действий.

Петько выступал за одесский клуб и ранее, с 2013 по 2017 годы. Кроме того, Сергей защищал цвета клубов «Волынь» Луцк, «Верес» Ровно, «Жемчужина» Одесса.

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Источник Трибуна
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