Украина. Премьер лига17 декабря 2022, 21:17 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:36
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Источник: опытный полузащитник разорвал контракт с Черноморцем
28-летний хавбек Сергей Петько покидает одесский клуб
17 декабря 2022, 21:17 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:36
294
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28-летний полузащитник Сергей Петько разорвал контракт с «Черноморцем».
Петько подписал соглашение с «Черноморцем» в начале сезона. Он сыграл за команду всего два матча в конце первого круга, без результативных действий.
Петько выступал за одесский клуб и ранее, с 2013 по 2017 годы. Кроме того, Сергей защищал цвета клубов «Волынь» Луцк, «Верес» Ровно, «Жемчужина» Одесса.
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