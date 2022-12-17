Источник: опытный полузащитник разорвал контракт с Черноморцем

28-летний полузащитник Сергей Петько разорвал контракт с «Черноморцем».

Петько подписал соглашение с «Черноморцем» в начале сезона. Он сыграл за команду всего два матча в конце первого круга, без результативных действий.

Петько выступал за одесский клуб и ранее, с 2013 по 2017 годы. Кроме того, Сергей защищал цвета клубов «Волынь» Луцк, «Верес» Ровно, «Жемчужина» Одесса.