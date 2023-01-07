ОФИЦИАЛЬНО. Львов отправил в Полесье игрока, за которым охотился Шахтер

Клуб УПЛ «Львов» заключил соглашение о переходе полузащитника Бориса Крушинского в житомирское «Полесье», команду Первой лиги.

20-летний Борис Крушинский является воспитанником ДЮФШ ФК «Львов». Выступал в чемпионате U-19 и U-21. В конце 2020/21 сезона Крушинский дебютировал за основную команду «сине-золотых львов», где провел 31 матч (2 в Кубке Украины) и записал в свой актив один гол.

Руководство и тренерский штаб «Львова» поблагодарило Бориса Крушинского за сотрудничество и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Интересно, что в борьбе за Крушинского «Полесью» удалось обойти ряд клубов УПЛ, которые также интересовались услугами молодого футболиста – «Шахтер», «Зарю» и «Ворсклу».