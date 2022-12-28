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  4. Львов получит 300 тысяч долларов от трансфера Крушинского в Полесье
Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 23:16 |
425
1

Львов получит 300 тысяч долларов от трансфера Крушинского в Полесье

Клуб Первой лиги выиграл конкуренцию за молодого игрока у коллективов УПЛ

28 декабря 2022, 23:16 |
425
1
Львов получит 300 тысяч долларов от трансфера Крушинского в Полесье
lvivfc.com

20-летний центральный защитник «Львова» Борис Крушинский, который также может сыграть в опорной зоне полузащиты, в ближайшее время станет игроком перволигового «Полесья».

С клубом из Житомира Крушинский подпишет пятилетнее трудовое соглашение, а «Львов» получит за своего футболиста 300 тысяч долларов.

В борьбе за Крушинского «Полесью» удалось обойти ряд клубов УПЛ, которые также интересовались услугами молодого футболиста – «Шахтер», «Зарю» и «Ворсклу».

В УПЛ-2022/23 на счету Крушинского 14 матчей и 1 забитый мяч.

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Источник ТаТоТаке
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Gargantua
хорошее приобретение. парень действительно толковый.
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