Во Львов вернулся игрок, который отбыл 2 года дисквалификации за договоряки
Ярослав Богунов снова будет играть в составе «сине-золотых львов»
Полузащитник Ярослав Богунов снова будет выступать в составе ФК «Львов». Футболист будет играть под 10-м номером.
Именно во «Львове» Ярослав дебютировал в высшем дивизионе Украины в сезоне 2019/20 под руководством Богдана Блавацкого. В футболке «сине-золотых львов» Богунов провел 33 матча и отличился 1 забитым голом. Последним клубом 29-летнего полузащитника был перволиговой ФК «Диназ» (Вышгород).
Отметим, что в 2020 году Богунов получил два года дисквалификации за причастность к матчам чемпионата Беларуси с фиксированным результатом во время своей карьеры в ФК «Нафтан».
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