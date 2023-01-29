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  4. Во Львов вернулся игрок, который отбыл 2 года дисквалификации за договоряки
Украина. Премьер лига
29 января 2023, 15:54 |
674
0

Во Львов вернулся игрок, который отбыл 2 года дисквалификации за договоряки

Ярослав Богунов снова будет играть в составе «сине-золотых львов» 

29 января 2023, 15:54 |
674
0
Во Львов вернулся игрок, который отбыл 2 года дисквалификации за договоряки
ФК Львов. Ярослав Богунов

Полузащитник Ярослав Богунов снова будет выступать в составе ФК «Львов». Футболист будет играть под 10-м номером.

Именно во «Львове» Ярослав дебютировал в высшем дивизионе Украины в сезоне 2019/20 под руководством Богдана Блавацкого. В футболке «сине-золотых львов» Богунов провел 33 матча и отличился 1 забитым голом. Последним клубом 29-летнего полузащитника был перволиговой ФК «Диназ» (Вышгород).

Отметим, что в 2020 году Богунов получил два года дисквалификации за причастность к матчам чемпионата Беларуси с фиксированным результатом во время своей карьеры в ФК «Нафтан».

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Источник ФК Львов
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