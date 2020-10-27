Дисквалификация на два года за договорняки. ФИФА отклонила апелляцию Львова

Атакующий игрок «Львова» получил бан на участие в матчах под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 года. Причина - причастность к поединкам с фиксированным результатом.

27-летний исполнитель получил суровое наказание за поединки в любое время выступлений за белорусский ФК «Нафтан» в 2017 году. Сначала Богунова отстранила от матчей на 2 года Федерация футбола Беларуси, а уже сейчас и всемирная футбольная организация. Ранее ПФК «Львов» подал апелляцию на такое постановление ФИФА, впрочем, ее отклонили.

Стоит отметить, что хавбек присоединился к состоянию «горожан» в июле 2019 года. С тех пор уроженец Луганска стал одним из лидеров коллектива львовян.