Дисквалификация на два года за договорняки. ФИФА отклонила апелляцию Львова

Ярослав Богунов был причастен к договорным матчам в чемпионате Беларуси

  • 27.10.2020 14:45
  • 2566 просмотров
  • 1 комментарий
Дисквалификация на два года за договорняки. ФИФА отклонила апелляцию Львова
© ФК Львов

Атакующий игрок «Львова» получил бан на участие в матчах под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 года. Причина - причастность к поединкам с фиксированным результатом.

27-летний исполнитель получил суровое наказание за поединки в любое время выступлений за белорусский ФК «Нафтан» в 2017 году. Сначала Богунова отстранила от матчей на 2 года Федерация футбола Беларуси, а уже сейчас и всемирная футбольная организация. Ранее ПФК «Львов» подал апелляцию на такое постановление ФИФА, впрочем, ее отклонили.

Стоит отметить, что хавбек присоединился к состоянию «горожан» в июле 2019 года. С тех пор уроженец Луганска стал одним из лидеров коллектива львовян.

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Источник — ФК Львов

(7 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.10.2020 15:46
    0
    зачем его подписывали? и так у клуба аховое положение и незавидная реутация после аферы с Вересом-теперь усугубите-чтоб все знали
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.10.2020 15:46
    0
    зачем его подписывали? и так у клуба аховое положение и незавидная реутация после аферы с Вересом-теперь усугубите-чтоб все знали
    Ссылка
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