Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
19-летний Максим Дячук получит шанс закрепиться в киевском клубе
Киевское «Динамо» нашло кем заменить своего талантливого защитника Илью Забарного, который переходит в английский «Борнмут».
«Бело-синие» возвращают из аренды 19-летнего Максима Дячука. Минувшим летом «Александрия» арендовала защитника на два года, однако в соглашении был прописан пункт о возможности досрочного возвращения.
В этом сезоне Дячук провел за «Александрию» 5 поединков в украинской Премьер-лиге, результативными действиями не отличался.
Дячук начинал карьеру в академиях клубов «Ника» (Ивано-Франковск) и «Скала» (Моршин). В структуру «Динамо» попал в 2019 году. Также является игроком юношеской сборной Украины.
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с мозгами беда.