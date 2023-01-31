Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии

Киевское «Динамо» нашло кем заменить своего талантливого защитника Илью Забарного, который переходит в английский «Борнмут».

«Бело-синие» возвращают из аренды 19-летнего Максима Дячука. Минувшим летом «Александрия» арендовала защитника на два года, однако в соглашении был прописан пункт о возможности досрочного возвращения.

В этом сезоне Дячук провел за «Александрию» 5 поединков в украинской Премьер-лиге, результативными действиями не отличался.

Дячук начинал карьеру в академиях клубов «Ника» (Ивано-Франковск) и «Скала» (Моршин). В структуру «Динамо» попал в 2019 году. Также является игроком юношеской сборной Украины.