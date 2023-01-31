Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 13:23 | Обновлено 31 января 2023, 13:30
3460
3

Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии

19-летний Максим Дячук получит шанс закрепиться в киевском клубе

31 января 2023, 13:23 | Обновлено 31 января 2023, 13:30
3460
3
Замена Забарному. Динамо досрочно возвращает защитника из Александрии
ФК Александрия. Максим Дячук

Киевское «Динамо» нашло кем заменить своего талантливого защитника Илью Забарного, который переходит в английский «Борнмут».

«Бело-синие» возвращают из аренды 19-летнего Максима Дячука. Минувшим летом «Александрия» арендовала защитника на два года, однако в соглашении был прописан пункт о возможности досрочного возвращения.

В этом сезоне Дячук провел за «Александрию» 5 поединков в украинской Премьер-лиге, результативными действиями не отличался.

Дячук начинал карьеру в академиях клубов «Ника» (Ивано-Франковск) и «Скала» (Моршин). В структуру «Динамо» попал в 2019 году. Также является игроком юношеской сборной Украины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Жоау Канселу – игрок Баварии
Не станет одноклубником Мудрика. У Челси срывается мега-трансфер
Максим Дячук Илья Забарный Александрия Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии
Футбол | 30 января 2023, 22:40 17
Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии
Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии

Суммарная сумма сделки может составить около 25 млн евро

ВИДЕО. Пятов анонсировал переход Кривцова в клуб МЛС
Футбол | 31 января 2023, 12:21 2
ВИДЕО. Пятов анонсировал переход Кривцова в клуб МЛС
ВИДЕО. Пятов анонсировал переход Кривцова в клуб МЛС

Опытный защитник станет игроком «Интер Майами»

Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
Бокс | 31.01.2023, 11:33
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
Футбол | 31.01.2023, 05:15
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Футбол | 30.01.2023, 17:04
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
неплохой в единоборствах, но без первого паса. Надо Боля подтягивать в плане физики и ставить в основу. Один из немногих с мозгами. Особенно среди защитиков.
Забарный пока играл только в отборе так был красавчик, а вот осенью начал пытаться атаки начинать и сразу посыпались ошибки, процессор слабоват. 
с мозгами беда.
Ответить
0
BAD👣BOY
19 років? Я навіть не знаю хто це, стільки багато молодих вихованців в Динамо. Буде цікаво побачити його в складі команди, на що він здатен. Гарний шанс молодим показати себе, зараз є вакантні місця. Головне, що на кожне місце в команді по декілька футболістів, тому будуть проявляти себе не аби як, великий плюс що багато з них мають практику виступів у інших командах, окрім молодіжній.
Ответить
0
Віталій Яценко
Це не заміна. Просто з'явилось місце в ротації і його закриють Дячуком. По суті тепер основна пара - або Попов - Сирота, або Боль - Попов. Дячук із Бурдою будуть найближчим резервом. Якщо Бурда залишиться, звісно.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
30.01.2023, 13:23 5
Футбол
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
30.01.2023, 04:57 2
Футбол
Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой
Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой
29.01.2023, 13:42 9
Теннис
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
30.01.2023, 18:35 6
Теннис
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
30.01.2023, 07:05 19
Футбол
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
30.01.2023, 03:45 14
Футбол
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
29.01.2023, 17:04 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности