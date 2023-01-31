Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом

Защитник «Динамо» Илья Забарный подписал контракт с «Борнмутом» в последний день трансферного окна, которое в Европе закрывается 31 января. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что украинский клуб получит чуть более 26 миллионов евро, а также 20% со следующей продажи игрока.

Отметим, что у Забарного контракт с киевским клубом действовал до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

«Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место).