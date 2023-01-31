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  4. Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
Англия
31 января 2023, 11:14 | Обновлено 31 января 2023, 11:44
5582
44

Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом

Защитник «Динамо» будет играть в АПЛ

31 января 2023, 11:14 | Обновлено 31 января 2023, 11:44
5582
44
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный подписал контракт с «Борнмутом» в последний день трансферного окна, которое в Европе закрывается 31 января. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что украинский клуб получит чуть более 26 миллионов евро, а также 20% со следующей продажи игрока.

Отметим, что у Забарного контракт с киевским клубом действовал до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

«Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место).

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Динамо Киев трансферы Борнмут трансферы АПЛ трансферы УПЛ Илья Забарный Фабрицио Романо
Источник Twitter
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Комментарии 44
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Gargantua
главное хорошо себя проявить. Если сыграет хорошо, то даже в случае вылета Борнмута останется в АПЛ
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+13
FunnyCat_____
Удачи лучшему защитнику Украины!
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
olex.mykhailov
Удачі Ілля
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+10
maxno
Топ новость. В топ чемпионат!!!
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+7
Maks_krot
АПЛ будет ещё интересней смотреть , сборная у нас будет с половину игроков АПЛ ,это отлично.
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
Умник
Норм каждый сезон продаем 25+.- млн.
Это не 100 за 1 раз но тоже норм.
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+4
Показать Скрыть 5 ответов
DK1961
Всегда у меня возникает вопрос: а почему кроты себя так гордо именуют, ну например персонаж "АРГУМЕНТ", у которого кроме оскорблений и НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ высказываний ничего нет? И почему это существо "аргумент"? У НИХ так всегда - отсутствие извилин заменяют только оскорбления и просто бредовые высказываниями. 
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+2
donnerwetter
Ещё один шаг к сборной УПЛ в АПЛ. (  А мы будем болеть за остатки, которые всегда сладки.
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Andrey_1992
нормально так, пишаюсь, що уже 5 українців в АПЛ, коли таке було? у кацапів горить небось))))))
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+2
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S K
Ну все Дніпро чемпіон
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0
anacreon
Для тих, хто ниє: " А як же тепер Шахтар та Динамо без своїх зірок?". Продавати треба як беруть, а потім одразу переводити з академії і ставити в склад молодих футболістів. І вчити їх грати. А не сидіти 10 років з одними і тими ж футболістами і дивитися, як вони деградують.
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0
Alex906
А почему называют шахтер Донецк ? Ведь уже 9 лет как Ахметов и рыги отдали свою землю на разграбление русским и вате .Называйте шахтер ( просравший свою землю.) или просто клуб Бродяги или Бомжи 
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0
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Alex906
В Украине уровень футбола здорово упал .поэтому олигархи распродают последние приличные активы понимая что даже первое место ничего не судить.при таком уровне пройти квалификацию лиги чемпионов нереально .Думают пусть Днепр лезет в лигу чемпионов .все равно не пройдет и смеются 
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0
Gargantua
вроде 25 млн фунтов. то есть это те же 30 млн евро что давал Тотнем, плюс 20% от перепродажи
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0
anacreon
Хоч кудись, аби лише з Динамо і УПЛ. На відміну від Шахтаря Суркіс хоч не випєндрюється. Як тільки запропонували 20+ мільйонів, то Суркіс в той же день пов'язує бантик і відправляє. Як було і з Миколенком. В той час як Шахтар вимагає 20+, коли дають, то починає вимагати 30. Через що бідний Матвієнко не зможе тепер перейти в АПЛ, просидить до  30 років у Шахтарі і потім буде мрійливо розказувати змі, як він майже перейшов. Шахтар вирішив, що проканало раз з Мудриком, то тепер всі будуть платити як Челсі....А вже міг Матвієнко бути в Англії.
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-2
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kadaad .
Крысы бегут......
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-7
Аргумент
Борнмут сильно хороший клуб для Засаного, уровень этого Засаного защитника  2-3 лига Англии.Ну всеровно молодец, сбежать с помойки суркисов  хоть и за копейки млн за 5-10 это о многом говорит. 
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-18
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