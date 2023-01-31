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Англия
31 января 2023, 07:20 | Обновлено 31 января 2023, 07:21
2581
0

Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут

Киевляне также будут иметь процент от следующей продажи игрока

31 января 2023, 07:20 | Обновлено 31 января 2023, 07:21
2581
0
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный переходит в клуб АПЛ «Борнмут» в последний день трансферного окна, которое в Европе закрывается 31 января.

По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», украинский клуб получит чуть более 26 миллионов евро, а также 20% со следующей продажи игрока.

«Киев – Анталия – Борнмут. £23 млн + 20% sell-on», – сказано в сообщении.

У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

«Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место).

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Динамо Киев трансферы Борнмут трансферы АПЛ трансферы УПЛ Илья Забарный
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