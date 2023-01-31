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  4. Фабрицио Романо: Забарный близок к переходу в английский Борнмут
Англия
31 января 2023, 00:48 | Обновлено 31 января 2023, 01:56
761
3

Фабрицио Романо: Забарный близок к переходу в английский Борнмут

Защитник «Динамо» во вторник вылетит в Англию, чтобы подписать контракт

31 января 2023, 00:48 | Обновлено 31 января 2023, 01:56
761
3
Фабрицио Романо: Забарный близок к переходу в английский Борнмут
Footboom. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный близок к переходу в клуб «АПЛ Борнмут» в последний день трансферного окна, которое в Европе закрывается 31 января.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает:

«Борнмут близок к заключению соглашения по украинскому центральному защитнику Илье Забарному из киевского «Динамо», подписание ожидается вскоре.

Если сделка будет согласована, Забарный во вторник вылетит в Англию, чтобы подписать контракт и пройти медицинское обследование».

У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

Накануне сообщалось об интересе к Забарному со стороны «Астон Виллы», которая готова заплатить «Динамо» 13 млн фунтов стерлингов за переход защитника.

«Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место), «Астон Вилла» – на 11-й позиции (28 пунктов).

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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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Борис Глебов
Челси челси
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0
Аргумент
Борнмут)))ну сразу можно в чемпионшип в Уиган ,тут на сайте есть один клоун не далекий ,кукуха поехала ,AVK 2307,который говорил что засаный топ , и А . вила не его уровень  мечтай больше ,его уровень сЖирона как у Цыганкова  и ноунеймы с чемпионшип 
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0
Nordenus
Мне как то не очень хочется видеть Миколенко и Забарного в Чемпионшипе, но к этом все идет, так как обе команды в зоне вылета...
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0
vitaha33
Та ну, вони ж скоріш за все вилетять. Краще вже Вілла
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0
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