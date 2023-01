Фабрицио Романо: Забарный близок к переходу в английский Борнмут

Защитник «Динамо» Илья Забарный близок к переходу в клуб «АПЛ Борнмут» в последний день трансферного окна, которое в Европе закрывается 31 января.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает:

«Борнмут близок к заключению соглашения по украинскому центральному защитнику Илье Забарному из киевского «Динамо», подписание ожидается вскоре.

Если сделка будет согласована, Забарный во вторник вылетит в Англию, чтобы подписать контракт и пройти медицинское обследование».

У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

Накануне сообщалось об интересе к Забарному со стороны «Астон Виллы», которая готова заплатить «Динамо» 13 млн фунтов стерлингов за переход защитника.

«Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место), «Астон Вилла» – на 11-й позиции (28 пунктов).

