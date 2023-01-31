Фабрицио Романо: Забарный близок к переходу в английский Борнмут
Защитник «Динамо» во вторник вылетит в Англию, чтобы подписать контракт
Защитник «Динамо» Илья Забарный близок к переходу в клуб «АПЛ Борнмут» в последний день трансферного окна, которое в Европе закрывается 31 января.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает:
«Борнмут близок к заключению соглашения по украинскому центральному защитнику Илье Забарному из киевского «Динамо», подписание ожидается вскоре.
Если сделка будет согласована, Забарный во вторник вылетит в Англию, чтобы подписать контракт и пройти медицинское обследование».
У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.
Накануне сообщалось об интересе к Забарному со стороны «Астон Виллы», которая готова заплатить «Динамо» 13 млн фунтов стерлингов за переход защитника.
«Борнмут» имеет в АПЛ 17 очков и находится в зоне вылета (18-е место), «Астон Вилла» – на 11-й позиции (28 пунктов).
EXCL: Bournemouth are closing in on deal to sign Ukrainian centre back Ilya Zabarnyi from Dinamo Kiev, here we go expected soon 🚨🍒🇺🇦 #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023
Deal set to be agreed, Zabarnyi will fly to England on Tuesday to sign and undergo medical tests. pic.twitter.com/I5r2xD1PTB
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