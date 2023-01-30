Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии

Защитник «Динамо» Илья Забарный может сменить клуб и перейти в Английскую Премьер-лигу уже в ближайшие часы.

Паблик ТаТоТаке сообщает: «Забарный может сменить клуб уже сегодня! Судьба 20-летнего защитника сборной Украины решается прямо сейчас.

Торги и переговоры руководителей «Динамо» с одним из клубов АПЛ находятся на финальной стадии. Суммарная сумма сделки может составить около 25 млн евро».

В ТаТоТаке информируют, что этот клуб – не «Лестер», который интересовался Забарным в летнее трансферное окно.

У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

Накануне сообщалось об интересе к Забарному со стороны «Астон Виллы», которая готова заплатить «Динамо» 13 млн фунтов стерлингов за переход защитника.