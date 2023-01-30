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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 22:40 | Обновлено 30 января 2023, 22:57
1097
0

Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии

Суммарная сумма сделки может составить около 25 млн евро

30 января 2023, 22:40 | Обновлено 30 января 2023, 22:57
1097
0
Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный может сменить клуб и перейти в Английскую Премьер-лигу уже в ближайшие часы.

Паблик ТаТоТаке сообщает: «Забарный может сменить клуб уже сегодня! Судьба 20-летнего защитника сборной Украины решается прямо сейчас.

Торги и переговоры руководителей «Динамо» с одним из клубов АПЛ находятся на финальной стадии. Суммарная сумма сделки может составить около 25 млн евро».

В ТаТоТаке информируют, что этот клуб – не «Лестер», который интересовался Забарным в летнее трансферное окно.

У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

Накануне сообщалось об интересе к Забарному со стороны «Астон Виллы», которая готова заплатить «Динамо» 13 млн фунтов стерлингов за переход защитника.

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Динамо Киев Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Илья Забарный ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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