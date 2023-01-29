Источник: клуб АПЛ заинтересован в услугах защитника Динамо

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В подписании Забарного заинтересована «Астон Вилла». Клуб из Бирмингема попытается подписать защитника «Динамо» до дедлайна январського трансферного окна.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одобряет возможный трансфер, чтобы усилить линию защиты команды. Клуб АПЛ готов заплатить «Динамо» 13 млн фунтов стерлингов за переход Забарного.

У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.