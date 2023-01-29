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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 21:50 | Обновлено 29 января 2023, 22:10
1679
9

Источник: клуб АПЛ заинтересован в услугах защитника Динамо

Илья Забарный может перейти в «Астон Виллу», Унаи Эмери одобряет трансфер

29 января 2023, 21:50 | Обновлено 29 января 2023, 22:10
1679
9
Источник: клуб АПЛ заинтересован в услугах защитника Динамо
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В подписании Забарного заинтересована «Астон Вилла». Клуб из Бирмингема попытается подписать защитника «Динамо» до дедлайна январського трансферного окна.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одобряет возможный трансфер, чтобы усилить линию защиты команды. Клуб АПЛ готов заплатить «Динамо» 13 млн фунтов стерлингов за переход Забарного.

У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

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Илья Забарный Динамо Киев трансферы АПЛ Астон Вилла трансферы трансферы УПЛ Унаи Эмери
Источник The Sun
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Комментарии 9
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pricolist
Дивує коментар "не гірше Матвієнка". Не гірше стабільного гравця основи збірної і команди, яка регулярно грає в ЛЧ? Забарному не вистачає стабільності, а ігор з топ командами у нього мінімум. Йому явно є ще куди прогресувати 
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Alex906
Хорошо что через 2 дня закрывается трансферное окно .Иначе повторялась бы летняя сказка о переходе в Тотнхэм когда забарный играл последний матч за Динамо
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anacreon
Нікуди Забарний не піде. Суркіс буде вимагати 30, які ніхто не дасть. Тому досидить до кінця контракту і піде за 4 мільйони за півроку до кінця, а-ля Циганков.
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Remark
13ть - это ничтожно мало за такого молодого перспективного защитника, особенно для Англии. Даже отталкиваясь от того же Матвиенко, за которого просят/требуют 30 лямов. То Забарный ни чем не хуже. 
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romanchik.8409
Какой 13??? Суркис хочет под 50...Итог Забарный уйдет бесплатно 
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