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  4. Обогнал Малиновского, дальше Воронин? Довбик отметился новым достижением
Италия
23 декабря 2024, 09:09 |
551
1

Обогнал Малиновского, дальше Воронин? Довбик отметился новым достижением

Украинский форвард забил 29 голов в топ-5 лигах Европы

23 декабря 2024, 09:09 |
551
1
Обогнал Малиновского, дальше Воронин? Довбик отметился новым достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

22 декабря состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Парма». Римский клуб разгромил соперника со счетом 5:0.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик провел на поле весь матч, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Мяч, забитый в ворота «Пармы», позволил украинскому футболисту обогнать соотечественника Руслана Малиновского («Дженоа»). Дело в том, что Довбик забил 29 голов в топ-5 европейских чемпионатах и вышел на третье место по этому показателю.

На второй позиции расположился Андрей Воронин, на счету которого 53 гола. Возглавляет рейтинг Андрей Шевченко – за своею карьеру в топ-5 чемпионатах он имеет 136 забитых мячей.

«Рома» занимает 10-е место в чемпионате Италии, набрав 19 баллов. В следующем туре подопечные Клаудио Раньери сыграют против «Милана» на выезде (29 декабря).

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Дженоа Руслан Малиновский Андрей Воронин Андрей Шевченко рекорд статистика
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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бачив я цей супергол.
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