Обогнал Малиновского, дальше Воронин? Довбик отметился новым достижением

22 декабря состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Парма». Римский клуб разгромил соперника со счетом 5:0.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик провел на поле весь матч, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Мяч, забитый в ворота «Пармы», позволил украинскому футболисту обогнать соотечественника Руслана Малиновского («Дженоа»). Дело в том, что Довбик забил 29 голов в топ-5 европейских чемпионатах и вышел на третье место по этому показателю.

На второй позиции расположился Андрей Воронин, на счету которого 53 гола. Возглавляет рейтинг Андрей Шевченко – за своею карьеру в топ-5 чемпионатах он имеет 136 забитых мячей.

«Рома» занимает 10-е место в чемпионате Италии, набрав 19 баллов. В следующем туре подопечные Клаудио Раньери сыграют против «Милана» на выезде (29 декабря).