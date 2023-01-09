ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал опытного хавбека

«Верес» официально сообщил о подписании контракта с третьим зимним новичком команды. Речь идет о полузащитнике Андрее Близниченко.

Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на два с половиной года.

Ранее Близниченко выступал за «Металлург» Запорожье, «Днепр», турецкий «Карабюкспор», молдавский «Шериф» и «Ингулец». В составе «Днепра» и «Шерифа» выступал в еврокубках.

Также на счету Близниченко 75 матчей за молодежные сборные Украины разных возрастов.