ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал опытного хавбека
Андрей Близниченко продолжит карьеру в Ровно
«Верес» официально сообщил о подписании контракта с третьим зимним новичком команды. Речь идет о полузащитнике Андрее Близниченко.
Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на два с половиной года.
Ранее Близниченко выступал за «Металлург» Запорожье, «Днепр», турецкий «Карабюкспор», молдавский «Шериф» и «Ингулец». В составе «Днепра» и «Шерифа» выступал в еврокубках.
Также на счету Близниченко 75 матчей за молодежные сборные Украины разных возрастов.
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