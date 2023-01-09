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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал опытного хавбека
Украина. Премьер лига
09 января 2023, 20:36 |
588
1

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал опытного хавбека

Андрей Близниченко продолжит карьеру в Ровно

09 января 2023, 20:36 |
588
1
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал опытного хавбека
ФК Верес. Андрей Близниченко

«Верес» официально сообщил о подписании контракта с третьим зимним новичком команды. Речь идет о полузащитнике Андрее Близниченко.

Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на два с половиной года.

Ранее Близниченко выступал за «Металлург» Запорожье, «Днепр», турецкий «Карабюкспор», молдавский «Шериф» и «Ингулец». В составе «Днепра» и «Шерифа» выступал в еврокубках.

Также на счету Близниченко 75 матчей за молодежные сборные Украины разных возрастов.

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Источник ФК Верес
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Комментарии 1
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Alex196
Кстати очень классный игрок .Начинал в Днепре прекрасно когда там играли дорогие легионеры и не особо выпадал.Почему он не играл ? Думаю далеко не хуже тех кто играет в нашем чемпионате 
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