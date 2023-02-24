Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 15:50 |
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На замену Ризныку. Ворскла подписала вратаря
В полтавскую команду перешел Иван Пономаренко
24 февраля 2023, 15:50 |
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Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с вратарем Иваном Понамаренко. Игрок получил договор по схеме 1+1.
24-летний страж ворот в нынешнем сезоне провел четыре матча УПЛ в составе ФК «Львов». Ранее выступал за «Днепр» и «Буковину», а также успел поиграть в Таджикистане.
Ранее Ворскла продала в «Шахтер» основного вратаря Дмитрия Ризныка.
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