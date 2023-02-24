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  4. На замену Ризныку. Ворскла подписала вратаря
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 15:50 |
739
0

На замену Ризныку. Ворскла подписала вратаря

В полтавскую команду перешел Иван Пономаренко

24 февраля 2023, 15:50 |
739
0
На замену Ризныку. Ворскла подписала вратаря
ФК Ворскла. Иван Пономаренко

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с вратарем Иваном Понамаренко. Игрок получил договор по схеме 1+1.

24-летний страж ворот в нынешнем сезоне провел четыре матча УПЛ в составе ФК «Львов». Ранее выступал за «Днепр» и «Буковину», а также успел поиграть в Таджикистане.

Ранее Ворскла продала в «Шахтер» основного вратаря Дмитрия Ризныка.

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Источник ФК Ворскла
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