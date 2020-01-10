Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд Премьер-лиги во время зимнего межсезонья

  • 10.01.2020 23:00
  • 333 просмотра
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Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
© ФК Шахтер Донецк

Sport.ua предлагает вниманию читателей результаты и расписание контрольных встреч команд украинской Премьер-лиги.

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Клуб Первый сбор Второй сбор

Выйдет из отпуска:

16.01

20.01 – 30.01 (Турция)

02.02 – 09.02 (Турция)

Контрольные матчи:

08.02. Шахтер – Олимпия (Словения)

Вышел из отпуска:

10.01
15.01 – 28.01(Турция)
 
Контрольные матчи:
 
19.01. Динамо – Легия (Польша)
 
20.01. Динамо – Нефтчи (Азербайджан)
 
23.01. Динамо – Вардар (Македония)
 
24.01. Динамо – Хайдук (Хорватия)
 
27.01. Динамо – Динамо Брест (Беларусь)
 
28.01. Динамо – Кайрат (Казахстан)

02.02 – 16.02 (Турция)

Выйдет из отпуска:

13.01

19.01 – 30.01 (Турция)

Контрольные матчи:

22.01. Заря – Лодзь (Польша)

25.01. Заря – Пяст (Польша)

02.02 – 15.02 (Турция)

Вышел из отпуска:

10.01

22.01 – 04.02 (Турция)

Контрольные матчи:

17.01 Десна – Спутник (Беларусь)
08.02 – 22.02 (Турция)

Вышел из отпуска:

10.01
14.01 – 28.01 (Турция)
 
Контрольные матчи:
 
18.01. Александрия – Ботев Пловдив (Болгария)
 
19.01. Александрия – Славия София (Болгария)
 
21.01. Александрия – Черно Море (Болгария)
 
24.01. Александрия – Герче Петров (Македония)
 
26.01. Александрия – Пюник (Армения)

02.02 – 14.02 (Турция)

Выйдет из отпуска:

13.01
16.01 – 28.01 (Турция)
 
Контрольные матчи:
 
20.01. Мариуполь – Кызылжар (Казахстан)
 
24.01. Мариуполь – Динамо Брест (Беларусь)
 
28.01. Мариуполь – Санкт-Пельтен (Австрия)

01.02 – 14.02 (Турция)

Выйдет из отпуска:

14.01

15.01 – 29.01 (Турция)

Контрольные матчи:

20.01. Колос – Академика
02.02 – 16.02 (Турция)
 

Выйдет из отпуска:

14.01
22.01 – 02.02 (Турция)
 
Контрольные матчи:
 
24.01. Днепр-1 – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
 
27.01. Днепр-1 – Ягеллония (Польша)
 
30.01. Днепр-1 – Аустрия (Австрия)
 
01.02. Днепр-1 – Сигма (Чехия)
06.02 – 19.02 (Турция)
 
Контрольные матчи:
 
09.02. Днепр-1 – Тобол (Казахстан)
 
15.02. Днепр-1 – Кайрат (Казахстан)
 
16.02. Днепр-1 – Шериф (Молдова)

Вышел из отпуска:

11.01
14.01 – 27.01 (Турция)
 
Контрольные матчи:
 
17.01. Олимпик – Вииторул (Румыния)
 
18.01. Олимпик – Сабаил (Азербайджан)
 
22.01. Олимпик – Спартак Суботица (Сербия)
 
26.01. Олимпик – Спартак Трнава (Словакия)
 
27.01. Олимпик – Корона (Польша)

01.02 – 14.02 (Турция)

Контрольные матчи

04.02. Олимпик – Локомотив Пловдив (Болгария)
 
08.02. Олимпик – Расинг (Люксембург)
 
14.02. Олимпик – Кайсар (Казахстан)

Выйдет из отпуска:

14.01

24.01 – 12.02 (Турция)

Контрольные матчи:

03.02. Львов – Левски (Болгария)

09.02. Львов – Мура Мурска-Собота (Слования)

Второй сбор не запланирован

Выйдет из отпуска:

15.01

20.01 – 03.02 (Турция)

07.02 – 21.02 (Турция)

Выйдет из отпуска:

13.01

 25.01 – 15.02 (Турция)
Второй сбор не запланирован

 

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Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

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