Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей результаты и расписание контрольных встреч команд украинской Премьер-лиги.
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|Клуб
|Первый сбор
|Второй сбор
|
Выйдет из отпуска:
16.01
|
20.01 – 30.01 (Турция)
|
02.02 – 09.02 (Турция)
Контрольные матчи:
08.02. Шахтер – Олимпия (Словения)
|
10.01
|
15.01 – 28.01(Турция)
Контрольные матчи:
19.01. Динамо – Легия (Польша)
20.01. Динамо – Нефтчи (Азербайджан)
23.01. Динамо – Вардар (Македония)
24.01. Динамо – Хайдук (Хорватия)
27.01. Динамо – Динамо Брест (Беларусь)
28.01. Динамо – Кайрат (Казахстан)
|
02.02 – 16.02 (Турция)
|
Выйдет из отпуска:
13.01
|
19.01 – 30.01 (Турция)
Контрольные матчи:
22.01. Заря – Лодзь (Польша)
25.01. Заря – Пяст (Польша)
|
02.02 – 15.02 (Турция)
|
Вышел из отпуска:
10.01
|
22.01 – 04.02 (Турция)
Контрольные матчи:
17.01 Десна – Спутник (Беларусь)
|
08.02 – 22.02 (Турция)
|
Вышел из отпуска:
10.01
|
14.01 – 28.01 (Турция)
Контрольные матчи:
18.01. Александрия – Ботев Пловдив (Болгария)
19.01. Александрия – Славия София (Болгария)
21.01. Александрия – Черно Море (Болгария)
24.01. Александрия – Герче Петров (Македония)
26.01. Александрия – Пюник (Армения)
|
02.02 – 14.02 (Турция)
|
Выйдет из отпуска:
13.01
|
16.01 – 28.01 (Турция)
Контрольные матчи:
20.01. Мариуполь – Кызылжар (Казахстан)
24.01. Мариуполь – Динамо Брест (Беларусь)
28.01. Мариуполь – Санкт-Пельтен (Австрия)
|
01.02 – 14.02 (Турция)
|
Выйдет из отпуска:
14.01
|
15.01 – 29.01 (Турция)
Контрольные матчи:
20.01. Колос – Академика
|
02.02 – 16.02 (Турция)
|
Выйдет из отпуска:
14.01
|
22.01 – 02.02 (Турция)
Контрольные матчи:
24.01. Днепр-1 – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
27.01. Днепр-1 – Ягеллония (Польша)
30.01. Днепр-1 – Аустрия (Австрия)
01.02. Днепр-1 – Сигма (Чехия)
|
06.02 – 19.02 (Турция)
Контрольные матчи:
09.02. Днепр-1 – Тобол (Казахстан)
15.02. Днепр-1 – Кайрат (Казахстан)
16.02. Днепр-1 – Шериф (Молдова)
|
Вышел из отпуска:
11.01
|
14.01 – 27.01 (Турция)
Контрольные матчи:
17.01. Олимпик – Вииторул (Румыния)
18.01. Олимпик – Сабаил (Азербайджан)
22.01. Олимпик – Спартак Суботица (Сербия)
26.01. Олимпик – Спартак Трнава (Словакия)
27.01. Олимпик – Корона (Польша)
|
01.02 – 14.02 (Турция)
Контрольные матчи
04.02. Олимпик – Локомотив Пловдив (Болгария)
08.02. Олимпик – Расинг (Люксембург)
14.02. Олимпик – Кайсар (Казахстан)
|
Выйдет из отпуска:
14.01
|
24.01 – 12.02 (Турция)
Контрольные матчи:
03.02. Львов – Левски (Болгария)
09.02. Львов – Мура Мурска-Собота (Слования)
|
Второй сбор не запланирован
|
Выйдет из отпуска:
15.01
|
20.01 – 03.02 (Турция)
|
07.02 – 21.02 (Турция)
|
Выйдет из отпуска:
13.01
|25.01 – 15.02 (Турция)
|
Второй сбор не запланирован
Автор — Денис Шаховец, Sport.ua
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