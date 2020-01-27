Днепр-1 минимально уступил польской Ягеллонии в спарринге

Сегодня, 27 января, «Днепр-1» провел второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Дмитрия Михайленко минимально уступила польской «Ягеллонии» со счетом 0:1.
Контрольный матч
«Днепр-1» (Украина) – «Ягеллония» (Польша) – 0:1
Напомним, это второе кряду поражение для «Днепра-1» на сборе в Турции. Ранее днепряне проиграли сербскому клубу «Бачка-Топола» со счетом 0:1.
Следующий спарринг «Днепр-1» проведет 30 января против австрийской «Аустрии».
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Источник — Sport.ua
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30.01.2020 СК «Дніпро-1» — «Аустрія» (Відень, Австрія, 7 місце Бундесліги)
01.02.2020 СК «Дніпро-1» — «Сігма» (Оломоуц, Чехія, 10 місце Фортуна Ліги)
30.01.2020 СК «Дніпро-1» — «Аустрія» (Відень, Австрія, 7 місце Бундесліги)
01.02.2020 СК «Дніпро-1» — «Сігма» (Оломоуц, Чехія, 10 місце Фортуна Ліги)
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