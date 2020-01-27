Днепр-1 минимально уступил польской Ягеллонии в спарринге

Команда Дмитрия Михайленко проиграла второй контрольный матч

  • 27.01.2020 19:58
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  • 1 комментарий
Днепр-1 минимально уступил польской Ягеллонии в спарринге
© СК Днепр-1
Сегодня, 27 января, «Днепр-1» провел второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Дмитрия Михайленко минимально уступила польской «Ягеллонии» со счетом 0:1.
 
Контрольный матч
 
«Днепр-1» (Украина) – «Ягеллония» (Польша) – 0:1
 
Напомним, это второе кряду поражение для «Днепра-1» на сборе в Турции. Ранее днепряне проиграли сербскому клубу «Бачка-Топола» со счетом 0:1.
 
Следующий спарринг «Днепр-1» проведет 30 января против австрийской «Аустрии».
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Олег Клюев
    online
    Олег Клюев, 27.01.2020 21:05
    0
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    Ссылка
    Олег Клюев
    online
    Олег Клюев, 27.01.2020 21:05
    0
    28.01.2020 СК «Дніпро-1» — «Богеміанс» (Прага, Чехія, 13 місце Фортуна Ліги)
    30.01.2020 СК «Дніпро-1» — «Аустрія» (Відень, Австрія, 7 місце Бундесліги)
    01.02.2020 СК «Дніпро-1» — «Сігма» (Оломоуц, Чехія, 10 місце Фортуна Ліги)
    Ссылка
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