Днепр-1 минимально уступил сербскому клубу в спарринге

Сегодня, 24 января, «Днепр-1» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Дмитрия Михайленко минимально уступила сербскому клубу «Бачка-Топола» со счетом 0:1.
Контрольный матч
«Днепр-1» (Украина) – ТСЦ «Бачка-Топола» (Сербия) – 0:1
Напомним, следующий спарринг «Днепр-1» проведет 27 января против польской «Ягеллонии».
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Источник — Sport.ua
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