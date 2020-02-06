Заря добыла разгромную победу в контрольном матче

Первый матч на втором сборе

  • 06.02.2020 18:45
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Заря добыла разгромную победу в контрольном матче
© zarya-lugansk.com

«Заря» на втором сборе в Турции провела первый контрольный матч, разгромив «Ордабасы» со счетом 3:0.

Заря - Ордабасы 3:0
Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75

«Заря» вышла на игру в таком составе: Заури Махарадзе (Никола Василь, 46), Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Дмитрий Иванисеня, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек, Владлен Юрченко, Богдан Леднев, Дмитрий Хомченовский (к), Владислав Кабаев, Михайло Перович.

Состав «Зари», начиная с 60 минуты: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Артём Громов, Максим Лунёв, Андрейс Цыганикс, Игорь Чайковский, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Артём Мильченко, Дмитрий Поддубный.

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Источник — ФК Заря

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