Заря добыла разгромную победу в контрольном матче

«Заря» на втором сборе в Турции провела первый контрольный матч, разгромив «Ордабасы» со счетом 3:0.
Заря - Ордабасы 3:0
Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75
«Заря» вышла на игру в таком составе: Заури Махарадзе (Никола Василь, 46), Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Дмитрий Иванисеня, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек, Владлен Юрченко, Богдан Леднев, Дмитрий Хомченовский (к), Владислав Кабаев, Михайло Перович.
Состав «Зари», начиная с 60 минуты: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Артём Громов, Максим Лунёв, Андрейс Цыганикс, Игорь Чайковский, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Артём Мильченко, Дмитрий Поддубный.
Источник — ФК Заря
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