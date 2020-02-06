Луганская «Заря» провела очередной товарищеский поединок на зимнем учебно-тренировочном сборе. Украинский клуб разгромил казахстанский «Ордабасы» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Заря» — «Ордабасы» — 3:0
Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганскис, 75
Лучшие моменты матча Заря - Ордабасы
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Заря).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Заря).
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Источник — ФК Заря
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