Колос минимально уступил казахстанскому Жетысу

«Колос» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Руслана Костышина проиграла казахстанскому «Жетысу» со счетом 0:1.
Контрольный матч
«Колос» – «Жетысу» (Казахстан) – 0:1
Напомним, в предыдущем спарринге «Колос» проиграл словацкому «Спартаку» из Трнавы.
15 февраля «Колос» померится силами с польским «Подбескидзе» и белорусским «Шахтером» из Солигорска.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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