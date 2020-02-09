Динамо Киев
4:1
Борац Баня-Лука
09.02.2020, FT

Динамо продолжило победную серию на сборах разгромом Бораца

Франу Солю удалось прервать свою серию поединков без забитых мячей

  • 09.02.2020 17:56
  • 3184 просмотра
  • 27 комментариев
Динамо продолжило победную серию на сборах разгромом Бораца
© ФК Динамо Киев

В то время как действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер» уже находился на полпути трансфера из турецкого Белека в столицу нашей страны, киевское «Динамо» только лишь намеревалось войти в экватор второй части зимних тренировочных сборов. Поединок против боснийского коллектива из города Баня-Лука под названием «Борац» стал третьей контрольной встречей подопечных Алексея Михайличенко в их повторном заезде к берегам Средиземного моря.

В достаточно интересном сочетании футболистов своей команды решил начать поединок главный тренер киевлян. В основном составе нашлось место для фактически костяка «Динамо» в обороне. А вот с точки зрения атаки, тренерский штаб киевлян пошел на определенные эксперименты. Виктор Цыганков по-прежнему восстанавливается после повреждения, поэтому пространства для ротации в достатке. Вот и расположился Николай Шапаренко под форвардом Назарием Русиным, с Беньямином Вербичем и Микелем Дуэлундом по обе руки от себя.

Было достаточно интересно наблюдать за игрой команд, которые не старались засиживаться на своей половине поля в первом тайме. И это несмотря на то, что футболисты «Бораца» сделали акцент на насыщенное пространство перед своей штрафной. Такая тактика не стала проблемной для «Динамо», так что атаки киевлян все равно доходили до удара в сторону ворот.

Постаравшись сделать стремительный рывок к забитому мячу в завершении первой четверти часа игрового времени, обе команды ненадолго отошли в центральную часть поля, где пришлось изрядно попотеть в борьбе. Постучав по каркасу ворот соперников, подопечные Михайличенко таки добились своего ближе к завершению тайма, когда отличное подключение Миколенко на левую штангу завершило навес с противоположной стороны поля в исполнении Кендзеры.

Второй тайм получился не менее бойким с обеих сторон, однако завершился большим числом забитых мячей. Дальний удар Кадири увеличил преимущество киевлян, которое окончательно закрепил несколькими минутами спустя Фран Соль, наконец-то сумев распечатать ворота соперников на текущих зимних тренировочных сборах. На радостях, испанец тут же отгрузил отменный голевой наброс в штрафную, который ударом слету завершил Карлос Де Пена.

«Динамо» добыло уверенное преимущество, после чего позволило себе вольности в обороне. Пенальти, которое привез в свои ворота Сирота, проиграв борьбу за мяч при подаче с левого фланга, уверенным ударом в правый угол реализовал Вранеш. И уже прямо перед финальным свистком ситуация для «Бораца» на табло могла стать не такой уж и удручающей, однако все тот же Вранеш не сумел попасть в ворота, подловив Караваева на ошибке. Хотя победа от «бело-синих» уже бы точно никуда не ушла.

Свой следующий контрольный поединок киевское «Динамо» проведет против экс-чемпиона Беларуси – БАТЭ Борисов. Начало встречи запланировано на 16:00, 11-го февраля 2020-го года.

Товарищеский матч.

Динамо – Борац – 4:1

Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, Де Пена, 66 – Вранеш, 70 (пен.)

Вербич, 40, Андриевский, 85 – Яничич, 86

Динамо: Бойко – Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Шепелев (Кадири, 46), Сидорчук (Андриевский, 46) – Вербич (Де Пена, 46), Шапаренко (Мащенко, 58), Дуэлунд (Сухоручко, 58) – Русин (Соль, 46).

Борац: Лучич – Яничич, Чосич, Йованович, Галич – Данилович, Милутинович – Зилькич, Вранеш, Мирич – Вуяклия.

Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)

ДИНАМО-БОРАЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    denzellezned
    online
      denzellezned, 09.02.2020 18:42
    0
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:25
    Барса с Ливером вздохнули с облегчением, не дай Бог, им под такой каток попасть. А оборона то какая, - эталон надёжности, вообще не пропускают!!!
    Де пена як почав би з центру поля Тер штегену клепать, закінчив би кар’єру топ голкіпера Піду подякую Богу за тещо гроза топ клубів ДК, не потрапив на мою Барсу
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 18:39
    +1
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:36
    Завали кабину, быд.о. Ты чё буровишь на нормальных людей?
    Следи за метлой, дворник!
    Чувствуется даунецкий дух. ордло одним словом
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:38
    -2
    Это тебе, 228 и тебе Зпоротый. Я лично, вообще болел исключительно за металлист, так что завали кабину.
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:36
    -2
    Завали кабину, быд.о. Ты чё буровишь на нормальных людей?
    Следи за метлой, дворник!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 18:35
    +2
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:32
    Люди говорят не про сборы, а про уровень. Его мы видели на примере ЛЕ, такое дно, что хоть с Боратами пусть начинают в так называемой, ЛЧ сражаться. Чем тут гордиться, если осенью обо..сь по полной программе.
    Что донецкий чмошник делает на ветке Динамо?
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:32
    -3
    jekаfunny, 09.02.2020 18:28
    А перечисли пожалуйста, какие клубы из ТоП 5 лиг , нынче проводят сборы в Анталье ?
    Люди говорят не про сборы, а про уровень. Его мы видели на примере ЛЕ, такое дно, что хоть с Боратами пусть начинают в так называемой, ЛЧ сражаться. Чем тут гордиться, если осенью обо..сь по полной программе.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 18:30
    -2
    jekаfunny, 09.02.2020 18:28
    А перечисли пожалуйста, какие клубы из ТоП 5 лиг , нынче проводят сборы в Анталье ?
    Нормальные клубы вообще не проводят, играют чемпионат
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 18:29
    -4
    Zport., 09.02.2020 18:28
    Что-то донецкие алкаши и боевики так не комментировали матч их колорадов с пролетарием)
    Алкаши-боевики
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 18:28
    +2
    denzellezned, 09.02.2020 18:22
    У це так серія, розгромили чергових БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА, аж гордість бере Всі топ клуби побігли дякувати своїм Богам, за те що їм не доведеться грати весною в єврокубках, з таким непереможним клубом як ДК
    А перечисли пожалуйста, какие клубы из ТоП 5 лиг , нынче проводят сборы в Анталье ?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 18:28
    -1
    Что-то донецкие алкаши и боевики так не комментировали матч их колорадов с пролетарием)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 18:28
    -2
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:23
    Так бы эти монстры с Испанцами и Англичанами играли, та что с ними, - хоть бы скромнющее Лугано так "уверенно" научились раскатывают. Лугано - почти тот же Борат, только то официальная игра, а это так, иячь на курортном дворе покатать. Вся из уверенность, мы её видели в одной из самых проходных группах ЛЕ...
    Это совершенно верно, но я не любитель сильно «копаться» хоть и не далеком но прошлом, новый сезон впереди, посмотрим на динамо с сильными клубами ... правда будет это не скоро, к осени
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:25
    -1
    denzellezned, 09.02.2020 18:22
    У це так серія, розгромили чергових БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА, аж гордість бере Всі топ клуби побігли дякувати своїм Богам, за те що їм не доведеться грати весною в єврокубках, з таким непереможним клубом як ДК
    Барса с Ливером вздохнули с облегчением, не дай Бог, им под такой каток попасть. А оборона то какая, - эталон надёжности, вообще не пропускают!!!
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:23
    -2
    AK_228, 09.02.2020 18:15
    Да, уверенная победа
    Так бы эти монстры с Испанцами и Англичанами играли, та что с ними, - хоть бы скромнющее Лугано так "уверенно" научились раскатывают. Лугано - почти тот же Борат, только то официальная игра, а это так, иячь на курортном дворе покатать. Вся из уверенность, мы её видели в одной из самых проходных группах ЛЕ...
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 09.02.2020 18:22
    -2
    У це так серія, розгромили чергових БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА, аж гордість бере Всі топ клуби побігли дякувати своїм Богам, за те що їм не доведеться грати весною в єврокубках, з таким непереможним клубом як ДК
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 18:17
    -1
    Zport., 09.02.2020 18:13
    Второй сбор внушает надежду. Три матча. 12-1. Есть игра. Дуелунд очень нравится. Сегодня Соль гол+пас.
    Зегодня Золь гол+пас
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:15
    -3
    Наконец-то эта АртемСоль хотя бы убогому Брату затолкнула плюху... Ох и Франык, ох мастак...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 18:15
    -1
    Trasher311987, 09.02.2020 18:13
    Хорошо. Во втором тайме лучше смотрелись.
    Да, уверенная победа
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 18:13
    +2
    AK_228, 09.02.2020 18:08
    Как игра!?
    Хорошо. Во втором тайме лучше смотрелись.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 18:13
    +1
    Второй сбор внушает надежду. Три матча. 12-1. Есть игра. Дуелунд очень нравится. Сегодня Соль гол+пас.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.02.2020 18:11
    +1
    А в официальных матчах, слабо?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 18:35
    +2
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:32
    Люди говорят не про сборы, а про уровень. Его мы видели на примере ЛЕ, такое дно, что хоть с Боратами пусть начинают в так называемой, ЛЧ сражаться. Чем тут гордиться, если осенью обо..сь по полной программе.
    Что донецкий чмошник делает на ветке Динамо?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 18:28
    +2
    denzellezned, 09.02.2020 18:22
    У це так серія, розгромили чергових БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА, аж гордість бере Всі топ клуби побігли дякувати своїм Богам, за те що їм не доведеться грати весною в єврокубках, з таким непереможним клубом як ДК
    А перечисли пожалуйста, какие клубы из ТоП 5 лиг , нынче проводят сборы в Анталье ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 18:13
    +2
    AK_228, 09.02.2020 18:08
    Как игра!?
    Хорошо. Во втором тайме лучше смотрелись.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 18:00
    +2
    Холодно жуть как для Белека.
    Шабанов понравился.
    Дуелунн все уверенней смотрится
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 18:39
    +1
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:36
    Завали кабину, быд.о. Ты чё буровишь на нормальных людей?
    Следи за метлой, дворник!
    Чувствуется даунецкий дух. ордло одним словом
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 18:13
    +1
    Второй сбор внушает надежду. Три матча. 12-1. Есть игра. Дуелунд очень нравится. Сегодня Соль гол+пас.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.02.2020 18:11
    +1
    А в официальных матчах, слабо?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 18:00
    +1
    Хорошая тренировка . Рад за Соля !
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 09.02.2020 18:42
    0
    nicolas-morgun, 09.02.2020 18:25
    Барса с Ливером вздохнули с облегчением, не дай Бог, им под такой каток попасть. А оборона то какая, - эталон надёжности, вообще не пропускают!!!
    Де пена як почав би з центру поля Тер штегену клепать, закінчив би кар’єру топ голкіпера Піду подякую Богу за тещо гроза топ клубів ДК, не потрапив на мою Барсу
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 18:07
    0
    jekаfunny, 09.02.2020 18:06
    А пролетариат будут ?
    Пролетары?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 18:06
    0
    Виктор Иванов, 09.02.2020 18:01
    Зачётно, но в первой нашей шестёрке таких борацов не будет
    А пролетариат будут ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 18:06
    0
    Виктор Иванов, 09.02.2020 18:01
    Зачётно, но в первой нашей шестёрке таких борацов не будет
    Пролетера тоже не будет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности