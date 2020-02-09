Динамо продолжило победную серию на сборах разгромом Бораца

В то время как действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер» уже находился на полпути трансфера из турецкого Белека в столицу нашей страны, киевское «Динамо» только лишь намеревалось войти в экватор второй части зимних тренировочных сборов. Поединок против боснийского коллектива из города Баня-Лука под названием «Борац» стал третьей контрольной встречей подопечных Алексея Михайличенко в их повторном заезде к берегам Средиземного моря.

В достаточно интересном сочетании футболистов своей команды решил начать поединок главный тренер киевлян. В основном составе нашлось место для фактически костяка «Динамо» в обороне. А вот с точки зрения атаки, тренерский штаб киевлян пошел на определенные эксперименты. Виктор Цыганков по-прежнему восстанавливается после повреждения, поэтому пространства для ротации в достатке. Вот и расположился Николай Шапаренко под форвардом Назарием Русиным, с Беньямином Вербичем и Микелем Дуэлундом по обе руки от себя.

Было достаточно интересно наблюдать за игрой команд, которые не старались засиживаться на своей половине поля в первом тайме. И это несмотря на то, что футболисты «Бораца» сделали акцент на насыщенное пространство перед своей штрафной. Такая тактика не стала проблемной для «Динамо», так что атаки киевлян все равно доходили до удара в сторону ворот.

Постаравшись сделать стремительный рывок к забитому мячу в завершении первой четверти часа игрового времени, обе команды ненадолго отошли в центральную часть поля, где пришлось изрядно попотеть в борьбе. Постучав по каркасу ворот соперников, подопечные Михайличенко таки добились своего ближе к завершению тайма, когда отличное подключение Миколенко на левую штангу завершило навес с противоположной стороны поля в исполнении Кендзеры.

Второй тайм получился не менее бойким с обеих сторон, однако завершился большим числом забитых мячей. Дальний удар Кадири увеличил преимущество киевлян, которое окончательно закрепил несколькими минутами спустя Фран Соль, наконец-то сумев распечатать ворота соперников на текущих зимних тренировочных сборах. На радостях, испанец тут же отгрузил отменный голевой наброс в штрафную, который ударом слету завершил Карлос Де Пена.

«Динамо» добыло уверенное преимущество, после чего позволило себе вольности в обороне. Пенальти, которое привез в свои ворота Сирота, проиграв борьбу за мяч при подаче с левого фланга, уверенным ударом в правый угол реализовал Вранеш. И уже прямо перед финальным свистком ситуация для «Бораца» на табло могла стать не такой уж и удручающей, однако все тот же Вранеш не сумел попасть в ворота, подловив Караваева на ошибке. Хотя победа от «бело-синих» уже бы точно никуда не ушла.

Свой следующий контрольный поединок киевское «Динамо» проведет против экс-чемпиона Беларуси – БАТЭ Борисов. Начало встречи запланировано на 16:00, 11-го февраля 2020-го года.

Товарищеский матч.



Динамо – Борац – 4:1



Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, Де Пена, 66 – Вранеш, 70 (пен.)



Вербич, 40, Андриевский, 85 – Яничич, 86



Динамо: Бойко – Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Шепелев (Кадири, 46), Сидорчук (Андриевский, 46) – Вербич (Де Пена, 46), Шапаренко (Мащенко, 58), Дуэлунд (Сухоручко, 58) – Русин (Соль, 46).

Борац: Лучич – Яничич, Чосич, Йованович, Галич – Данилович, Милутинович – Зилькич, Вранеш, Мирич – Вуяклия.



Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)

ДИНАМО-БОРАЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 7°C