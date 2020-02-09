Динамо Киев
4:1
Борац Баня-Лука
09.02.2020, FT

Динамо - Борац - 4:1. Видео голов и обзор матча

Киевляне добыли крупную победу на сборе

  • 09.02.2020 19:57
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Динамо - Борац - 4:1. Видео голов и обзор матча
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на сборе в Турции провело очередной спарринг и добилась победы 4:1 над боснийским «Борацем».

Гол Миколенко

Гол Кадири

Гол Соля

Гол Де Пены

Лучшие моменты матча Динамо Киев - Борац Баня-Лука
67' ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
56' ГОЛ ! Мяч забил Фран Соль (Динамо Киев).
53' ГОЛ ! Мяч забил Абдул Кадири-Мохаммед (Динамо Киев).
43' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

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