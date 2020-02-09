Динамо - Борац - 4:1. Видео голов и обзор матча

«Динамо» на сборе в Турции провело очередной спарринг и добилась победы 4:1 над боснийским «Борацем».
Гол Миколенко
Гол Кадири
Гол Соля
Гол Де Пены
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Борац Баня-Лука
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Фран Соль (Динамо Киев).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Абдул Кадири-Мохаммед (Динамо Киев).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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