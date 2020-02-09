Динамо Киев
4:1
Борац Баня-Лука
09.02.2020, FT

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо старается максимально разнообразить игру»

Наставник киевлян прокомментировал спарринг на сборе

  • 09.02.2020 19:18
  • 1458 просмотров
  • 4 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо старается максимально разнообразить игру»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко дал комментарий по итогам победы в контрольном матче против «Бораца» со счетом 4:1.

- Сегодня команда воплотила в контрольном поединке то, над чем мы работали на тренировках. Естественно, мы тренируем, то, что может нам пригодиться в игре.  В матче с «Борацем» удалось реализовать свои моменты, но нужно говорить об игре в целом. Это был хороший спарринг, на поле было много борьбы, особенно в первом тайме, когда команда соперника еще была свежей и давала хорошее сопротивление и заставляла нас двигаться.

- Ближе к концу сбора тренировочные нагрузки будут уменьшаться, а акцент сделаете на контрольные матчи?

- Нет, мы приехали сюда работать, поэтому нагрузки снижаться, конечно же, не будут. Но определенные коррективы, естественно, будут внесены, поскольку нам еще нужно провести три матча. Так что будут различные виды и тренировок, и игр.

- С чем связано отсутствие в заявке на сегодняшнюю встречу Виталия Буяльского?

- У него небольшое повреждение – ничего серьезного, просто ушиб, но мы надеемся, что завтра-послезавтра он уже вернется в общую группу.

- Показалось, что сегодня команда больше атаковала левым флангом, особенно, в первом тайме, вы ставили такую задачу перед выходом на поле?

- Нет. Стараемся атаковать обоими флангами и максимально разнообразить нашу игру. Когда это получается, когда соперник не успевает перекрыть зоны, возникают моменты и угрозы. Так что повторюсь, играть только левым флангом, только правым или только через центр мы не даем, поскольку нам нужно разнообразие в атаке и использование обоих флангов, кроме того, сегодня мы забили мяч с середины поля, это сделал Момо (Мохаммед Кадири, - прим.). Естественно, чем больше этого разнообразия, тем сложнее для соперника.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Bobyk
    Bobyk, 09.02.2020 19:51
    -1
    нафталиновые динамовские физруки рассказывают о разнообразии...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.02.2020 19:46
    -1
    «Динамо старается максимально разнообразить игру» Насмешил, лесенак
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 09.02.2020 19:41
    +2
    Чемпионат продолжится - и мы снова будем созерцать унылое дерьмо, которое за бешенные деньги будет вяло и бездумно топтать газон... ТЬФУ!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.02.2020 19:21
    0
    Миха как тренер лучше Хацкевича это уже видно! Ну все покажет чемпионат
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 09.02.2020 19:41
    +2
    Чемпионат продолжится - и мы снова будем созерцать унылое дерьмо, которое за бешенные деньги будет вяло и бездумно топтать газон... ТЬФУ!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.02.2020 19:21
    0
    Миха как тренер лучше Хацкевича это уже видно! Ну все покажет чемпионат
    Ссылка
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