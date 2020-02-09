Динамо Киев
4:1
Борац Баня-Лука
09.02.2020, FT

Динамо – Борац – 4:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма товарищеского поединка

  • 09.02.2020 16:36
  • 23199 просмотров
  • 77 комментариев
Динамо – Борац – 4:1. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

Товарищеский матч.

Динамо – Борац – 4:1

Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, Де Пена, 66 – Вранеш, 70 (пен.)

Вербич, 40, Андриевский, 85 – Яничич, 86

Динамо: Бойко – Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Шепелев (Кадири, 46), Сидорчук (Андриевский, 46) – Вербич (Де Пена, 46), Шапаренко (Мащенко, 58), Дуэлунд (Сухоручко, 58) – Русин (Соль, 46).

Запасные: Кучерук, Бущан.

Борац: Лучич – Яничич, Чосич, Йованович, Галич – Данилович, Милутинович – Зилькич, Вранеш, Мирич – Вуяклия.

Запасные: Кукрика, Кайкут, Црнов, Дуякович, Милоевич, Закарич, Босанчич, Куюнджич, Арсич, Яворац.

Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. МОМЕНТ! Вранеш поймал Караваева на неточной передаче с правого фланга на голкипера, однако не смог попасть в створ!

89 мин. Пиварич вынес мяч из штрафной на угловой с правого фланга атаки соперников.

 86 мин. Яничич грубо сбил Сухоручко на подходе к левой границе штрафной.

 85 мин. Желтая досталась Андриевскому за фол в центре поля во время контратаки соперников.

84 мин. Хороший заброс на правый фланг выдал Кадири, но Караваев не смог поддержать начинания партнера, отдав неточный прострел вдоль вратарской.

82 мин. Успел Бойко добраться до мяча после заброса в штрафную из центра поля.

81 мин. Пара угловых в исполнении Де Пены с левого фланга не привела к обострению.

80 мин. Раскатывает мяч команда Михайличенко в центре поля, а соперники, тем временем, освежаются заменами.

78 мин. Кадири заблокировал удар Зилькича от левого угла вратарской Динамо!

76 мин. На один мяч будет меньше в распоряжении игроков – цена промаха игрока Бораца во время удара с приличной дистанции.

75 мин. Караваев как следует прошелся но ногам Чосича на левом фланге.

74 мин. Сбился темп поединка после настоящей голевой феерии в середине второго тайма.

72 мин. Фол в атаке со стороны Соля остановил наступление киевлян.

 70 мин. ГОЛ! Вранеш отправил мяч под правую штангу точным ударом с пенальти!

69 мин. ПЕНАЛЬТИ! На фол внутри штрафной пошел Сирота при борьбе за верховой мяч!

68 мин. Удар Закарича из-за пределов штрафной в контратаке оказался неточным.

 66 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Блестящий удар слету в левый верхний угол удался Де Пене после подачи из центральной зоны перед штрафной в исполнении Соля!

65 мин. МОМЕНТ! Сухоручуко простреливал с правого угла вратарской на дальнюю штангу, однако Соль даже в подкате не успевал к мячу!

63 мин. Разыгрывает мяч на своей половине поля боснийская команда под прессингом.

61 мин. ОПАСНО! Над перекладиной прошел мяч после удара Караваева при подаче с левого фланга!

58 мин. ЗАМЕНЫ У ДИНАМО. Вместо Шапаренко и Дуэлунда на поле вышли Мащенко и Сухоручко.

 56 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Караваев постелил для Соля прекрасный прострел с правого фланга, который просто нельзя было не завершить точным ударом по пустым воротам!

56 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Соль отправил мяч в правый каркас ворот ударом головой, замкнув подачу с левого фланга!

 54 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Прицельный выстрел Кадири со входа в правую половину штрафной в дальний нижний угол не был отражен голкипером!

52 мин. ОПАСНО! Де Пена подкрутил мяч ударом со штрафного точно в руки голкиперу.

51 мин. Боснийцы контролируют мяч в центральной зоне.

48 мин. МОМЕНТ! Вуяклия пробил головой от правого угла вратарской точно в руки Бойко!

47 мин. Только Бойко, Шапаренко и Дуэлунд остались на поле из состава на первый тайм.

46 мин. Андриевский и Кадири в центре поля после перерыва. Соль на острие. Де Пена и Караваев на флангах. С остальными заменами будем разбираться.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.

43 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Миколенко вколотил мяч под перекладину, завершив подачу на дальнюю штангу с правого фланга от Кендзеры!

42 мин. Прострел Дуэлунда с левого фланга на ближнюю штангу был перехвачен.

40 мин. Вербич договорился до предупреждения.

39 мин. МОМЕНТ! Вуяклия пробивал с разворотом корпуса от правого угла вратарской! Рядом с правой штангой!

38 мин. ГОЛ! Дуэлунд отправил мяч в сетку после прострела с правого фланга, но находился при этом в оффсайде!

36 мин. ОПАСНО! Трое защитников блокировали удар Дуэлунда из центра штрафной!

35 мин. Русин стрелял на ближнюю штангу с левого фланга, но Чосич успел на мяч раньше, чем игроки Динамо.

35 мин. Быстрая игра в пас между Шепелевым и Вербичем у чужой штрафной была перехвачена.

33 мин. Нарушил правила Шапаренко во время борьбы за мяч у правой границы чужой штрафной.

32 мин. Не получается пройти мимо плотной обороны боснийцев. Много брака.

30 мин. Миколенко пострадал при борьбе за мяч на левом фланге обороны.

29 мин. Дуэлунд сумел заработать штрафной в центральной зоне.

27 мин. ОПАСНО! Подкатом успел отделить от мяча Зилькича Кендзера во время прострела с правого фланга!

25 мин. Вербич сбил Галича с ног на левом фланге атаки Динамо.

23 мин. Не успел Кендзера опередить голкипера на мяче во время рывка по правому флангу атаки.

22 мин. Штрафной на правом фланге для киевлян.

20 мин. На чужой половине поля всем числом полевых игроков Динамо.

18 мин. Русин заехал коленом в затылок голкиперу соперников, стараясь замкнуть передачу с правого фланга.

17 мин. МОМЕНТ! Прошлую атаку завершал еще и удар Русина головой, который отправил мяч в руки голкиперу.

16 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! ПЕРЕКЛАДИНА! В таком порядке поражали ворота Шапаренко и Русин в размашистой контратаке киевлян!

15 мин. Попов подстраховал фланг Кендзеры при забросе из центра поля.

13 мин. Взорвался поединок моментами у обоих ворот. Ждем продолжения!

11 мин. МОМЕНТ! И ответ от боснийцев! Вуяклия завершал передачу с левого фланга ударом под ближнюю штангу, но не попал в створ!

10 мин. МОМЕНТ! Точно по центру ворот пришелся удар Дуэлунда головой в падении из центра штрафной!

9 мин. МОМЕНТ! Шапаренко выскочил один на один с голкипером, однако не смог попасть в левый нижний угол чужих ворот!

8 мин. Угловой заработали футболисты боснийской команды на левом фланге, однако качественно разыграть его не смогли.

6 мин. Ошибся Вербич при попытке заложить финт на левом фланге.

5 мин. Невнятный пас от Вербича в центральную зону перед штрафной соперников последовал.

4 мин. Проход Миколенко по левому флангу завершился потерей мяча.

3 мин. Заброс Кендзеры в глубину правого фланга оказался перехваченным.

1 мин. Осторожно начинает игру Динамо с перепасовки на своей половине поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 9-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и боснийский «Борац». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины взял небольшую паузу в череде своих контрольных поединков во второй части зимних сборов. Возвращается коллектив Алексея Михайличенко к играм посредством проведения товарищеской игры против представителя Боснии и Герцеговины, футбольного клуба «Борац» из города Баня-Лука, который занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата своей страны. «Динамо» подходит к концу подготовки к заключительной части сезона, а до первой игры в УПЛ остается менее двух недель.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Борац».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 09.02.2020 18:36
    0
    Ущипните меня,я не сплю?
    Соль забил?!
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 09.02.2020 18:30
    +1
    AK_228, 09.02.2020 17:24
    Дебил, научись читать текст
    БАРАНоид!
    Вот твой текст: "В составе Шахтера на сборе 10 футболистов не старше 20-ти лет...
    Может ты ещё посчитаешь всех, кто за дубль бегает?"
    По факту на поле сколько в основе у ШЛАКА играет? Может осилишь посчитать до трёх?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 09.02.2020 18:03
    +2
    Соль - машина для забивания голов. Главное давать ему играть!!! А Де Пена из ноунейма превращается в главную звезду Динамы. Зверь, а не уругваец!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.02.2020 17:55
    0
    Соль забил. Что то в лесу сдохло, не иначе...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:53
    +1
    salamanka1982, 09.02.2020 17:48
    Я не верю глазам!!! Кто забил третий гол!!!! Это не сон?????? О Боже, я не зря жил значит. Свершилось
    Он еще и голевую передачу отдал. Будем надеяться, что это только начало
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:52
    +1
    AK_228, 09.02.2020 17:44
    Скучно все это, согласись !?
    Ага
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 09.02.2020 17:48
    -3
    Я не верю глазам!!! Кто забил третий гол!!!! Это не сон?????? О Боже, я не зря жил значит. Свершилось
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:44
    -3
    jekаfunny, 09.02.2020 17:37
    Так я и не смеюсь .
    Не смешно что 30-50 летние мужики , целыми днями ахинею строчат за 2-3 бакса в день
    Скучно все это, согласись !?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:43
    -3
    Zport., 09.02.2020 17:39
    Которая обновляется через несколько минут после гола
    Через несколько часов
    Ссылка
    Evil
      Evil, 09.02.2020 17:40
    +3
    jekаfunny, 09.02.2020 17:37
    Так я и не смеюсь .
    Не смешно что 30-50 летние мужики , целыми днями ахинею строчат за 2-3 бакса в день
    Ну зачем ты так по его самолюбию
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:39
    +1
    AK_228, 09.02.2020 17:37
    Это будет для тебя новостью, но на «ветке» есть текстовая онлайн трансляция
    Чего ты так нервничаешь?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:39
    +2
    AK_228, 09.02.2020 17:37
    Это будет для тебя новостью, но на «ветке» есть текстовая онлайн трансляция
    Которая обновляется через несколько минут после гола
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:37
    +1
    AK_228, 09.02.2020 17:25
    Та ну.... Жека, эта тема с бурбасом не смешна уже как пол года
    Так я и не смеюсь .
    Не смешно что 30-50 летние мужики , целыми днями ахинею строчат за 2-3 бакса в день
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.02.2020 17:37
    +3
    Испортили выходной ватным петухам динамовцы)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:37
    0
    Zport., 09.02.2020 17:31
    4-1. С пенальти пропустили
    Это будет для тебя новостью, но на «ветке» есть текстовая онлайн трансляция
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:31
    +2
    4-1. С пенальти пропустили
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:30
    +4
    Де Пена 4-0. Соль гол+пас уже
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:27
    -9
    Кто такой Сухарчуко!?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.02.2020 17:25
    -10
    jekаfunny, 09.02.2020 17:19
    Так речь вести не получается , после ведра стеклоочистителя выпитого
    Не понимаю зачем эти старания , уже 3-0 бурбас все равно не заплатит
    Та ну.... Жека, эта тема с бурбасом не смешна уже как пол года
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 09.02.2020 17:24
    +8
    J0e777, 09.02.2020 17:12
    Что нечесть из ордло делает на ветке украинского клуба? Смотрите свою расию24
    а почему бы и нет？
    вынос копанкой прибалтийского гранда обсудили. в подробностях
    мамое время отметиться и здесь
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 09.02.2020 17:24
    +8
    J0e777, 09.02.2020 17:12
    Что нечесть из ордло делает на ветке украинского клуба? Смотрите свою расию24
    а почему бы и нет？
    вынос копанкой прибалтийского гранда обсудили. в подробностях
    мамое время отметиться и здесь
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 09.02.2020 17:20
    +7
    AK_228, 09.02.2020 17:03
    В составе Шахтера на сборе 10 футболистов не старше 20-ти лет... так что оставь свои прогнозы себе... как обычно без обид))
    Чудо! Что ты такое опять несёшь? Марлос, Мораес, Тайсон, Пятов и им подобные - это 10 игроков у ШЛАКа не старше 20 лет? Математик хренов! Все, кому не больше 20ти у ШЛАКа - греют скамейку, так как выпускать их на поле тренеру ШЛАКА страшно!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:20
    +7
    Наконец-то Соль забил .
    Надеюсь теперь прорвёт
    Очень рад за него !
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:20
    +6
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 17:18
    И за Матч!Футбол ты естественно тоже не платил, а смотрел халявную сопку с кучей рекламы)) Вы мне напоминаете нищебродов, которые в кредит покупают бушные айфоны, и денег нету даже на платную подписку apple music))
    Матч ТВ есть на ДиванТВ, на ВиватТВ и на других приложениях с 200-300 каналов, а геббельса там нет. Есть разница заплатить 150грн за 300 каналов, или эти же деньги за три донецких недоканала???
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:17
    +6
    3-0!!!!!!! За три последние матча уже 11-0
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:08
    +6
    Trasher311987, 09.02.2020 17:02
    Ювентус доигрался в игры с судьями. Видели вчера Вероне как влетели.
    Все до поры до времени.
    Динамо этим грешило.
    Сейчас Шахтер.
    Просто почему то все думают что у нас только 2 команды.
    Заря и Десна очень сильно растут.
    Но все почему то думают что они сильнее чем Динамо, а почему не Шахтера, почему не могут они быть выше Шахтера?
    Копанка тоже доиграется , не может 10 летний беспредел безнаказанным оставаться ...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:08
    +6
    AK_228, 09.02.2020 17:07
    Верю в динамо без бразильцев
    Спасибо за ответ.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:05
    +6
    AK_228, 09.02.2020 17:04
    Конечно увидим, глаза то есть
    Ну вот. Вы вот верите в Шахтер без бразильцев?
    С иной стратегией?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 09.02.2020 17:20
    +5
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 17:18
    И за Матч!Футбол ты естественно тоже не платил, а смотрел халявную сопку с кучей рекламы)) Вы мне напоминаете нищебродов, которые в кредит покупают бушные айфоны, и денег нету даже на платную подписку apple music))
    Я плачу 1 доллар в месяц за iptv где 800 каналов так что мне твои платил не платил до лампочки пацаны из Европы делают для людей все чтобы не платили всяким уебанам типа Ахмета за их гавно каналы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:19
    +5
    AK_228, 09.02.2020 17:11
    Если ты не заметил, здесь речи о динамо никто не ведёт... каждый о своём
    Так речь вести не получается , после ведра стеклоочистителя выпитого
    Не понимаю зачем эти старания , уже 3-0 бурбас все равно не заплатит
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 17:17
    +5
    Думаю 6 забьют
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:30
    +4
    Де Пена 4-0. Соль гол+пас уже
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:15
    +4
    УХ КАДИРИ ШИКАРНЫЙ ПОЛОЖИЛ. 2-0
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.02.2020 17:10
    +4
    AK_228, 09.02.2020 17:09
    Та я тоже смеюсь , не будет же ахметов . Который руководит ффу сам себя судить
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 17:07
    +4
    Виктор Иванов, 09.02.2020 17:05
    Тебе этого не понять. Ведь ты вообще не служил, как и пан ЗЕ.
    А ваш пан янык служил?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.02.2020 16:51
    +4
    Maccceo Plex Plex, 09.02.2020 16:49
    Геббельс всю позорную евроосень денамы показал, и ниче)) Все дыркоботы смотрели аж бегом, или опять халяву в интернете искали))
    Адекватные люди находили где смотреть. Но не по геббельсу. Слава Богу, что эту шарашкину контору с 1 марта мы уже не увидим
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.02.2020 16:33
    +4
    Весело играют
    Ссылка
    Evil
      Evil, 09.02.2020 17:40
    +3
    jekаfunny, 09.02.2020 17:37
    Так я и не смеюсь .
    Не смешно что 30-50 летние мужики , целыми днями ахинею строчат за 2-3 бакса в день
    Ну зачем ты так по его самолюбию
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.02.2020 17:37
    +3
    Испортили выходной ватным петухам динамовцы)
    Ссылка
    Evil
      Evil, 09.02.2020 17:18
    +3
    AK_228, 09.02.2020 17:14
    Интересно, это новая тактика динамовских глашатаев!? Два умных на ветке и два откровенный унылых дебила.... а, ещё эвил... никак не определится
    А ты чьих будешь подстилка с харьковской трассы трахнутая хрустальной совой?
    Ссылка
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