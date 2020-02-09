Товарищеский матч.



Динамо – Борац – 4:1



Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, Де Пена, 66 – Вранеш, 70 (пен.)



Вербич, 40, Андриевский, 85 – Яничич, 86



Динамо: Бойко – Миколенко (Пиварич, 46), Шабанов (Сирота, 46), Попов (Романчук, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Шепелев (Кадири, 46), Сидорчук (Андриевский, 46) – Вербич (Де Пена, 46), Шапаренко (Мащенко, 58), Дуэлунд (Сухоручко, 58) – Русин (Соль, 46).



Запасные: Кучерук, Бущан.

Борац: Лучич – Яничич, Чосич, Йованович, Галич – Данилович, Милутинович – Зилькич, Вранеш, Мирич – Вуяклия.



Запасные: Кукрика, Кайкут, Црнов, Дуякович, Милоевич, Закарич, Босанчич, Куюнджич, Арсич, Яворац.



Стадион: «Gloria Serenity» (Белек, Турция)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. МОМЕНТ! Вранеш поймал Караваева на неточной передаче с правого фланга на голкипера, однако не смог попасть в створ!



89 мин. Пиварич вынес мяч из штрафной на угловой с правого фланга атаки соперников.



86 мин. Яничич грубо сбил Сухоручко на подходе к левой границе штрафной.



85 мин. Желтая досталась Андриевскому за фол в центре поля во время контратаки соперников.



84 мин. Хороший заброс на правый фланг выдал Кадири, но Караваев не смог поддержать начинания партнера, отдав неточный прострел вдоль вратарской.



82 мин. Успел Бойко добраться до мяча после заброса в штрафную из центра поля.



81 мин. Пара угловых в исполнении Де Пены с левого фланга не привела к обострению.



80 мин. Раскатывает мяч команда Михайличенко в центре поля, а соперники, тем временем, освежаются заменами.



78 мин. Кадири заблокировал удар Зилькича от левого угла вратарской Динамо!



76 мин. На один мяч будет меньше в распоряжении игроков – цена промаха игрока Бораца во время удара с приличной дистанции.



75 мин. Караваев как следует прошелся но ногам Чосича на левом фланге.



74 мин. Сбился темп поединка после настоящей голевой феерии в середине второго тайма.



72 мин. Фол в атаке со стороны Соля остановил наступление киевлян.



70 мин. ГОЛ! Вранеш отправил мяч под правую штангу точным ударом с пенальти!



69 мин. ПЕНАЛЬТИ! На фол внутри штрафной пошел Сирота при борьбе за верховой мяч!



68 мин. Удар Закарича из-за пределов штрафной в контратаке оказался неточным.



66 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Блестящий удар слету в левый верхний угол удался Де Пене после подачи из центральной зоны перед штрафной в исполнении Соля!



65 мин. МОМЕНТ! Сухоручуко простреливал с правого угла вратарской на дальнюю штангу, однако Соль даже в подкате не успевал к мячу!



63 мин. Разыгрывает мяч на своей половине поля боснийская команда под прессингом.



61 мин. ОПАСНО! Над перекладиной прошел мяч после удара Караваева при подаче с левого фланга!



58 мин. ЗАМЕНЫ У ДИНАМО. Вместо Шапаренко и Дуэлунда на поле вышли Мащенко и Сухоручко.



56 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Караваев постелил для Соля прекрасный прострел с правого фланга, который просто нельзя было не завершить точным ударом по пустым воротам!



56 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Соль отправил мяч в правый каркас ворот ударом головой, замкнув подачу с левого фланга!



54 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Прицельный выстрел Кадири со входа в правую половину штрафной в дальний нижний угол не был отражен голкипером!



52 мин. ОПАСНО! Де Пена подкрутил мяч ударом со штрафного точно в руки голкиперу.



51 мин. Боснийцы контролируют мяч в центральной зоне.



48 мин. МОМЕНТ! Вуяклия пробил головой от правого угла вратарской точно в руки Бойко!



47 мин. Только Бойко, Шапаренко и Дуэлунд остались на поле из состава на первый тайм.



46 мин. Андриевский и Кадири в центре поля после перерыва. Соль на острие. Де Пена и Караваев на флангах. С остальными заменами будем разбираться.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



43 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Миколенко вколотил мяч под перекладину, завершив подачу на дальнюю штангу с правого фланга от Кендзеры!



42 мин. Прострел Дуэлунда с левого фланга на ближнюю штангу был перехвачен.



40 мин. Вербич договорился до предупреждения.



39 мин. МОМЕНТ! Вуяклия пробивал с разворотом корпуса от правого угла вратарской! Рядом с правой штангой!



38 мин. ГОЛ! Дуэлунд отправил мяч в сетку после прострела с правого фланга, но находился при этом в оффсайде!



36 мин. ОПАСНО! Трое защитников блокировали удар Дуэлунда из центра штрафной!



35 мин. Русин стрелял на ближнюю штангу с левого фланга, но Чосич успел на мяч раньше, чем игроки Динамо.



35 мин. Быстрая игра в пас между Шепелевым и Вербичем у чужой штрафной была перехвачена.



33 мин. Нарушил правила Шапаренко во время борьбы за мяч у правой границы чужой штрафной.



32 мин. Не получается пройти мимо плотной обороны боснийцев. Много брака.



30 мин. Миколенко пострадал при борьбе за мяч на левом фланге обороны.



29 мин. Дуэлунд сумел заработать штрафной в центральной зоне.



27 мин. ОПАСНО! Подкатом успел отделить от мяча Зилькича Кендзера во время прострела с правого фланга!



25 мин. Вербич сбил Галича с ног на левом фланге атаки Динамо.



23 мин. Не успел Кендзера опередить голкипера на мяче во время рывка по правому флангу атаки.



22 мин. Штрафной на правом фланге для киевлян.



20 мин. На чужой половине поля всем числом полевых игроков Динамо.



18 мин. Русин заехал коленом в затылок голкиперу соперников, стараясь замкнуть передачу с правого фланга.



17 мин. МОМЕНТ! Прошлую атаку завершал еще и удар Русина головой, который отправил мяч в руки голкиперу.



16 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! ПЕРЕКЛАДИНА! В таком порядке поражали ворота Шапаренко и Русин в размашистой контратаке киевлян!



15 мин. Попов подстраховал фланг Кендзеры при забросе из центра поля.



13 мин. Взорвался поединок моментами у обоих ворот. Ждем продолжения!



11 мин. МОМЕНТ! И ответ от боснийцев! Вуяклия завершал передачу с левого фланга ударом под ближнюю штангу, но не попал в створ!



10 мин. МОМЕНТ! Точно по центру ворот пришелся удар Дуэлунда головой в падении из центра штрафной!



9 мин. МОМЕНТ! Шапаренко выскочил один на один с голкипером, однако не смог попасть в левый нижний угол чужих ворот!



8 мин. Угловой заработали футболисты боснийской команды на левом фланге, однако качественно разыграть его не смогли.



6 мин. Ошибся Вербич при попытке заложить финт на левом фланге.



5 мин. Невнятный пас от Вербича в центральную зону перед штрафной соперников последовал.



4 мин. Проход Миколенко по левому флангу завершился потерей мяча.



3 мин. Заброс Кендзеры в глубину правого фланга оказался перехваченным.



1 мин. Осторожно начинает игру Динамо с перепасовки на своей половине поля.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 9-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и боснийский «Борац». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Gloria Serenity», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины взял небольшую паузу в череде своих контрольных поединков во второй части зимних сборов. Возвращается коллектив Алексея Михайличенко к играм посредством проведения товарищеской игры против представителя Боснии и Герцеговины, футбольного клуба «Борац» из города Баня-Лука, который занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата своей страны. «Динамо» подходит к концу подготовки к заключительной части сезона, а до первой игры в УПЛ остается менее двух недель.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Борац».