Десна добыла разгромную победу в первом спарринге на сборе

«Десна» провела первый товарищеский матч в 2020 году. В Беларуси подопечные Александра Рябоконя разгромили ФК «Спутник» (Речица).
«Спутник» (Речица) – «Десна» (Чернигов) – 0:5
Голы: Будковский, Филиппов, Кузык, Демьяненко, Старенький
Первый тайм: Литовка, Конопля, Имереков, Ермаков, Западня, Арвеладзе, Калитвинцев, Кузык, Хльобас, Филиппов, Будковский.
Второй тайм: Паст, Фаворов, Гитченко, Картушов, Демьяненко. Старенький, Мочуляк, Миккитюк, Белич, Шевцов, Мостовой.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Десна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.