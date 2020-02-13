Ворскла не сумела забить пенальти в ворота польского клуба Термалика

Сегодня, 13 февраля, полтавская «Ворскла» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Соперником команды Юрия Максимова была польская «Термалика». Полтавчане не сумели использовать свои голевые моменты. На 90-й минуте Степанюк не реализовал пенальти.
Товарищеский матч
13 февраля, Турция
«Ворскла» (Украина) – «Термалика» (Польша) – 0:0
Нереализованный пенальти: Степанюк, 90 (вратарь).
«Ворскла» (1 тайм): Резник, Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Опанасенко, Артур, Шехич, Щербак (Кулач, 43), Степанюк.
«Ворскла» (2 тайм): Ткаченко, Кане, Альюн, Мартыненко, Якубу, Скляр, Опанасенко, Габелок, Ребенок, Кулач, Степанюк.
Главный тренер: Юрий Максимов.
Источник — Sport.ua
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