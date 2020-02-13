Ворскла не сумела забить пенальти в ворота польского клуба Термалика

Товарищеский матч команда Юрия Максимова сыграла в нулевую ничью

  • 13.02.2020 18:41
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Ворскла не сумела забить пенальти в ворота польского клуба Термалика
© ФК Ворскла Полтава

Сегодня, 13 февраля, полтавская «Ворскла» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником команды Юрия Максимова была польская «Термалика». Полтавчане не сумели использовать свои голевые моменты. На 90-й минуте Степанюк не реализовал пенальти.

Товарищеский матч

13 февраля, Турция

«Ворскла» (Украина) – «Термалика» (Польша) – 0:0

Нереализованный пенальти: Степанюк, 90 (вратарь).

«Ворскла» (1 тайм): Резник, Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Опанасенко, Артур, Шехич, Щербак (Кулач, 43), Степанюк.

«Ворскла» (2 тайм): Ткаченко, Кане, Альюн, Мартыненко, Якубу, Скляр, Опанасенко, Габелок, Ребенок, Кулач, Степанюк.

Главный тренер: Юрий Максимов.

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Источник — Sport.ua

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