Заря с новичками в составе разгромила Нефтчи

Команда Виктора Скрипника забила 4 безответных гола

  • 22.01.2020 12:04
  • 1852 просмотра
  • 13 комментариев
Заря с новичками в составе разгромила Нефтчи
© facebook.com/FCZoryaLuhansk

«Заря» на сборе в Турции провела контрольный поединок против «Нефтчи» и выиграла со счетом 4:0. Отметим, что в составе команды Виктора Скрипника появились новички - Лавро Цвек и Андрейс Цыганикс.

Цвек успел забить 1 гол.

Сегодня команда проведет еще один спарринг - с ФК «Лодзь».

Заря - Нефтчи 4:0
Голы: Хомченовский, 44; Лунев, 71, 82; Цвек, 77

«Заря»: Заури Махарадзе (Даниил Хмеловский, 60), Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Игорь Чайковский, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Андрейс Цыганикс, Максим Лунев

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.01.2020 12:43
    0
    MetalKH, 22.01.2020 12:43
    Вы ржавые и бездомные. Донбасяне
    Гнать вас с Харькова поганой метлой
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.01.2020 12:43
    0
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:41
    Мы теперь белые и пушистые. А вы в коричневой субстанции
    Вы ржавые и бездомные. Донбасяне
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:41
    -1
    MetalKH, 22.01.2020 12:40
    И это пишет человек, который болеет за клуб, в котором допинг-скандалы поставлены на конвеер
    Мы теперь белые и пушистые. А вы в коричневой субстанции
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.01.2020 12:40
    0
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:37
    Допинг-клюбу из Киева не хватает стимуляторов - Миронова забанили, игроки теперь на голодном допинг-пайке- играть не хотят, бегать не хотят.
    И это пишет человек, который болеет за клуб, в котором допинг-скандалы поставлены на конвеер
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:38
    -2
    Хера-се наспамил
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:37
    -1
    Допинг-клюбу из Киева не хватает стимуляторов - Миронова забанили, игроки теперь на голодном допинг-пайке- играть не хотят, бегать не хотят.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:37
    -1
    Допинг-клюбу из Киева не хватает стимуляторов - Миронова забанили, игроки теперь на голодном допинг-пайке- играть не хотят, бегать не хотят.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:37
    -2
    Допинг-клюбу из Киева не хватает стимуляторов - Миронова забанили, игроки теперь на голодном допинг-пайке- играть не хотят, бегать не хотят.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:37
    -2
    Допинг-клюбу из Киева не хватает стимуляторов - Миронова забанили, игроки теперь на голодном допинг-пайке- играть не хотят, бегать не хотят.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.01.2020 12:34
    +1
    ВВВ, 22.01.2020 12:30
    Якось дивно читати звіти про матчі цього тренувального табору у виконанні Десни,Олександрії та Зорі-легкі ,невимушені перемоги над своїми суперниками в порівнянні з натужною грою Динамо примушують замислитись і сподіватись на дійсно запеклу боротьбу не тільки за 3-є місце,але й за місце в ЛЧ. Одного тільки боюсь-аби на другому етапі не почали вирішальну роль грати судді,тягнучі один клуб за вуха в ЛЧ.
    Боевик, найди себе работу. У тебя аж одно место чешется от Динамо
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 22.01.2020 12:30
    -1
    Якось дивно читати звіти про матчі цього тренувального табору у виконанні Десни,Олександрії та Зорі-легкі ,невимушені перемоги над своїми суперниками в порівнянні з натужною грою Динамо примушують замислитись і сподіватись на дійсно запеклу боротьбу не тільки за 3-є місце,але й за місце в ЛЧ. Одного тільки боюсь-аби на другому етапі не почали вирішальну роль грати судді,тягнучі один клуб за вуха в ЛЧ.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.01.2020 12:26
    -1
    Predator, 22.01.2020 12:22
    Заря красавцы, не то что дырявые.
    Фк ржавое ордло же не играли ещё.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 22.01.2020 12:22
    0
    Заря красавцы, не то что дырявые.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.01.2020 12:34
    +1
    ВВВ, 22.01.2020 12:30
    Якось дивно читати звіти про матчі цього тренувального табору у виконанні Десни,Олександрії та Зорі-легкі ,невимушені перемоги над своїми суперниками в порівнянні з натужною грою Динамо примушують замислитись і сподіватись на дійсно запеклу боротьбу не тільки за 3-є місце,але й за місце в ЛЧ. Одного тільки боюсь-аби на другому етапі не почали вирішальну роль грати судді,тягнучі один клуб за вуха в ЛЧ.
    Боевик, найди себе работу. У тебя аж одно место чешется от Динамо
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.01.2020 12:43
    0
    MetalKH, 22.01.2020 12:43
    Вы ржавые и бездомные. Донбасяне
    Гнать вас с Харькова поганой метлой
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.01.2020 12:43
    0
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:41
    Мы теперь белые и пушистые. А вы в коричневой субстанции
    Вы ржавые и бездомные. Донбасяне
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.01.2020 12:40
    0
    Forever_young_13, 22.01.2020 12:37
    Допинг-клюбу из Киева не хватает стимуляторов - Миронова забанили, игроки теперь на голодном допинг-пайке- играть не хотят, бегать не хотят.
    И это пишет человек, который болеет за клуб, в котором допинг-скандалы поставлены на конвеер
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 22.01.2020 12:22
    0
    Заря красавцы, не то что дырявые.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности