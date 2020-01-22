Заря с новичками в составе разгромила Нефтчи

«Заря» на сборе в Турции провела контрольный поединок против «Нефтчи» и выиграла со счетом 4:0. Отметим, что в составе команды Виктора Скрипника появились новички - Лавро Цвек и Андрейс Цыганикс.
Цвек успел забить 1 гол.
Сегодня команда проведет еще один спарринг - с ФК «Лодзь».
Заря - Нефтчи 4:0
Голы: Хомченовский, 44; Лунев, 71, 82; Цвек, 77
«Заря»: Заури Махарадзе (Даниил Хмеловский, 60), Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Игорь Чайковский, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Андрейс Цыганикс, Максим Лунев
Источник — ФК Заря
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