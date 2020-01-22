Заря с новичками в составе разгромила Нефтчи

«Заря» на сборе в Турции провела контрольный поединок против «Нефтчи» и выиграла со счетом 4:0. Отметим, что в составе команды Виктора Скрипника появились новички - Лавро Цвек и Андрейс Цыганикс.

Цвек успел забить 1 гол.

Сегодня команда проведет еще один спарринг - с ФК «Лодзь».

Заря - Нефтчи 4:0

Голы: Хомченовский, 44; Лунев, 71, 82; Цвек, 77



«Заря»: Заури Махарадзе (Даниил Хмеловский, 60), Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Игорь Чайковский, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Андрейс Цыганикс, Максим Лунев