Александрия разгромила македонский Герче Петров в спарринге

Сегодня, 21 января, «Александрия» провела четвертый контрольный матч на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Владимира Шарана был македонский «Герче Петров». Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «Александрии».
Контрольный матч
«Александрия» – «Герче Петров» – 5:0
Напомним, ранее «Александрия» провела три спарринга с болгарскими клубами. Сначала разгромила «Ботев» со счетом 4:0, затем сыграла вничью со «Славией» из Софии (2:2), а в последнем матче одержала волевую победу над «Черно Море» (3:1).
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Источник — Sport.ua
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