Александрия сыграла вничью со Славией в спарринге

Сегодня, 19 января, «Александрия» на тренировочных сборах в Турции провела контрольный матч против болгарской «Славии». Команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Контрольный матч
«Александрия» – «Славия» (София) – 2:2
Голы: Грицук 34 (пен.), Безбородько, 71 – Кирилов, 38, Тасевский, 59.
Напомним, ранее «Александрия» разгромила болгарский «Ботев» в товарищеском поединке.
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Источник — Sport.ua
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