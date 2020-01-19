В первом своем спарринге на тренировочном сборе «Александрия» разгромила болгарский «Ботев» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов поединка.
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Лучшие моменты матча Александрия - Ботев
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Лучкевич (Александрия).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Александрия).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Александрия).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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