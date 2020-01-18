Александрия стартовала с крупной победы на сборах

Парни Владимира Шарана одолели «Ботев» из Пловдива

  • 18.01.2020 20:40
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Александрия стартовала с крупной победы на сборах
© ФК Александрия
18 января александрийская команда провела первый в 2020 году контрольный поединок. Матч ФК «Александрия» - ПФК «Ботев» завершился со счетом 4:0 в пользу александрийцев.
 
ФК «Александрия» - ПФК «Ботев» - 4:0
Голы: Денис Устименко (28), Дмитрий Шастал (51), Максим Задерака (66), Валерий Лучкевич (81).
 
Составы команд:
 
ФК «Александрия» 1-й тайм: Олег Билык, Александр Мельник, Роман Вантух, Денис Мирошниченко, Антон Шендрик, Артем Гордиенко, Василий Грицук, Алмейда Тейшейра, Евгений Протасов, Богдан Мишенко, Денис Устименко.
 
2-й тайм: Олег Билык (Дмитрий Рудик 72), Андрей Запорожан, Максим Кулиш, Максим Задерака, Валерий Лучкевич, Каспарс Дубра, Максим Ивахно, Владислав Бабогло, Тимур Стецьков, Алексей Довгий, Дмитрий Шастал.
 
Главный тренер: Владимир Шаран.
 
ПФК «Ботев» стартовый состав: Янко Георгиев, Джонатан Перейра, Костадин Ничев, Кристиан Димитров, Лазарь Марин, Лучезар Балтанов (К), Радослав Терзиев, Станислав Шопов, Тодор Неделев, Александр Тонев, Антонио Вутова.
 
Главный тренер: Ферарио Спасов.
 

 

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Источник — ФК Александрия

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