Александрия стартовала с крупной победы на сборах

18 января александрийская команда провела первый в 2020 году контрольный поединок. Матч ФК «Александрия» - ПФК «Ботев» завершился со счетом 4:0 в пользу александрийцев.
ФК «Александрия» - ПФК «Ботев» - 4:0
Голы: Денис Устименко (28), Дмитрий Шастал (51), Максим Задерака (66), Валерий Лучкевич (81).
Составы команд:
ФК «Александрия» 1-й тайм: Олег Билык, Александр Мельник, Роман Вантух, Денис Мирошниченко, Антон Шендрик, Артем Гордиенко, Василий Грицук, Алмейда Тейшейра, Евгений Протасов, Богдан Мишенко, Денис Устименко.
2-й тайм: Олег Билык (Дмитрий Рудик 72), Андрей Запорожан, Максим Кулиш, Максим Задерака, Валерий Лучкевич, Каспарс Дубра, Максим Ивахно, Владислав Бабогло, Тимур Стецьков, Алексей Довгий, Дмитрий Шастал.
Главный тренер: Владимир Шаран.
ПФК «Ботев» стартовый состав: Янко Георгиев, Джонатан Перейра, Костадин Ничев, Кристиан Димитров, Лазарь Марин, Лучезар Балтанов (К), Радослав Терзиев, Станислав Шопов, Тодор Неделев, Александр Тонев, Антонио Вутова.
Главный тренер: Ферарио Спасов.
Ранее «Десна» добыла разгромную победу в первом спарринге на сборе.
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Источник — ФК Александрия
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