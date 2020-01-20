Александрия – Славия – 2:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 19 января, «Александрия» на тренировочных сборах в Турции провела контрольный матч против болгарской «Славии». Команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Лучшие моменты матча Александрия - Славия София
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Александрия).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Василий Грицук (Александрия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.