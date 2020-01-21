Александрия одержала волевую победу над болгарским Черно Море

Сегодня, 21 января, «Александрия» провела третий контрольный матч на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Владимира Шарана был болгарский «Черно Море».
Болгарский клуб первым открыл счет в матче, но затем александрийцы забили три мяча и одержали волевую победу со счетом 3:1.
Напомним, ранее «Александрия» провела два спарринга с болгарскими клубами. Сначала разгромила «Ботев» со счетом 4:0, а затем сыграла вничью со «Славией» из Софии (2:2).
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Источник — Sport.ua
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