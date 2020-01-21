Александрия одержала волевую победу над болгарским Черно Море

Сегодня, 21 января, «Александрия» провела третий контрольный матч на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Владимира Шарана был болгарский «Черно Море».

Болгарский клуб первым открыл счет в матче, но затем александрийцы забили три мяча и одержали волевую победу со счетом 3:1.