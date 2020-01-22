Александрия
3:1
21.01.2020, FT

Александрия – Черно Море – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, проходившего в Турции

  • 22.01.2020 04:42
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Александрия – Черно Море – 3:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Александрия
21 января «Александрия» провела третий товарищеский матч на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Владимира Шарана был болгарский клуб «Черно Море».
 
Болгарский клуб первым открыл счет в матче, но затем александрийцы забили три мяча и одержали волевую победу со счетом 3:1. Матч прошел в формате: 4 тайма по 30 минут. Голы забили: Денис Устименко (98, 102), Дмитрий Шастал (110).
 
 
«Александрия» – «Черно Море» Варна – 3:1
 
21 января, 15:30, Турция, Алания, стадион Goldsity.
 
Матч прошел в формате: 4 тайма по 30 минут.
 
ФК «Александрия», 1-й тайм: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Антон Шендрик, Денис Мирошниченко, Роман Вантух, Евгений Банада, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Артем Ситало.
 
2-й тайм: Юрий Панькив, Денис Мирошниченко, Каспарс Дубра, Валерий Лучкевич, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Артем Гордиенко 44), Богдан Мышенко, Максим Третьяков, Кирилл Ковалец, Артем Ситало.
 
3-й тайм: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Павел Пашаев, Тимур Стецков, Артем Гордиенко (Евгений Протасов 76), Жоао Тейшейра, Алексей Довгий (Василий Грицук 76), Максим Задерака, Богдан Мышенко (Андрей Запорожан 76), Денис Безбородько.
 
4-й тайм: Дмитрий Рудик, Андрей Запорожан, Владислав Бабогло, Евгений Протасов, Павел Пашаев, Максим Кулиш, Артем Гордиенко, Дмитрий Шастал, Денис Устименко, Василий Грицук, Максим Ивахно.
 
Главный тренер: Владимир Шаран.
 
Голы: Денислав Ангелов (36), Денис Устименко (98, 102), Дмитрий Шастал (110).

 

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Источник — ФК Александрия

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