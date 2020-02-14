Заря завершила подготовку ничьей на сборе

«Заря» провела последний матч на сборе в Турции. Команда Виктора Скрипника сыграла вничью 0:0 с «Торпедо Белаз» из Бепаруси.
Завтра команда возвращается в Украину.
«Заря» возобновит чемпионат УПЛ матчем против «Мариуполя» 22-го февраля.
Заря - Торпедо 0:0
Заря: Заури Махарадзе, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко, Ловро Цвек, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Михайло Перович
Состав с 62 минуты: Заури Махарадзе, Виталий Вернидуб, Дмитрий Поддубный, Дмитрий Иванисеня, Артём Мильченко, Максим Лунёв, Артём Громов, Игорь Чайковский, Владимир Белоцерковец, Никита Каменюка, Андрейс Цыганикс
Источник — Фан-сайт ФК Заря
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