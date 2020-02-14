Заря покидает Турцию. Не пропущено ни гола в 8 контрольных матчах зимой

Луганская «Заря» не пропустила ни одного гола за 8 контрольных матчей, сыгранных на тренировочных сборах в Турции в январе и феврале.
За это время команда Виктора Скрипника выиграла 6 матчей и 2 игры завершила вничью, забито 15 голов и не пропущено ни одного.
Видеообзор: учебно-тренировочные сборы луганской «Зари» в Турции
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник подвел итог сборов в Турции.
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Источник — ФК Заря
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