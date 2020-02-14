Заря покидает Турцию. Не пропущено ни гола в 8 контрольных матчах зимой

Команда Виктора Скрипника выиграла 6 матчей и 2 игры завершила вничью

  • 14.02.2020 20:39
  • 1160 просмотров
  • 5 комментариев
Заря покидает Турцию. Не пропущено ни гола в 8 контрольных матчах зимой
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» не пропустила ни одного гола за 8 контрольных матчей, сыгранных на тренировочных сборах в Турции в январе и феврале.

За это время команда Виктора Скрипника выиграла 6 матчей и 2 игры завершила вничью, забито 15 голов и не пропущено ни одного.

Видеообзор: учебно-тренировочные сборы луганской «Зари» в Турции

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник подвел итог сборов в Турции.

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Источник — ФК Заря

(3 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 14.02.2020 21:58
    0
    Вова Яблонський, 14.02.2020 21:36
    Вболіваю за Динамо, але хочу, щоб Зоря зайняла 2 місце, команда проробила за цей період із Скрипником дійсно велику роботу, є малюнок гри, постйно рухаються вперед і вони реально на це заслуговують, треба ще трішки просто "піднажати".Команда дуже симпатична.)
    "Справжній" вболівальник, який хоче, щоб його команда була нижче від когось іншого.
    Ссылка
    Вова Яблонський
    online
      Вова Яблонський, 14.02.2020 21:36
    +1
    Вболіваю за Динамо, але хочу, щоб Зоря зайняла 2 місце, команда проробила за цей період із Скрипником дійсно велику роботу, є малюнок гри, постйно рухаються вперед і вони реально на це заслуговують, треба ще трішки просто "піднажати".Команда дуже симпатична.)
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 21:14
    0
    Вот так бы и в ЧУ доиграть!
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.02.2020 21:09
    0
    Весенняя часть чемпионата будет очень интересная. Последние 3 сезона чемпионат деградировал, сейчас вроде-бы потихоньку уровень поднимается.
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    BaZia
      BaZia, 14.02.2020 21:04
    0
    Так бы и в официальных матчах, молодцы!)
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    Вова Яблонський
    online
      Вова Яблонський, 14.02.2020 21:36
    +1
    Вболіваю за Динамо, але хочу, щоб Зоря зайняла 2 місце, команда проробила за цей період із Скрипником дійсно велику роботу, є малюнок гри, постйно рухаються вперед і вони реально на це заслуговують, треба ще трішки просто "піднажати".Команда дуже симпатична.)
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.02.2020 21:58
    0
    Вова Яблонський, 14.02.2020 21:36
    Вболіваю за Динамо, але хочу, щоб Зоря зайняла 2 місце, команда проробила за цей період із Скрипником дійсно велику роботу, є малюнок гри, постйно рухаються вперед і вони реально на це заслуговують, треба ще трішки просто "піднажати".Команда дуже симпатична.)
    "Справжній" вболівальник, який хоче, щоб його команда була нижче від когось іншого.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 14.02.2020 21:14
    0
    Вот так бы и в ЧУ доиграть!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 14.02.2020 21:09
    0
    Весенняя часть чемпионата будет очень интересная. Последние 3 сезона чемпионат деградировал, сейчас вроде-бы потихоньку уровень поднимается.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.02.2020 21:04
    0
    Так бы и в официальных матчах, молодцы!)
    Ссылка
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