Мариуполь
1:2
Локомотив Тбилиси
13.02.2020, FT

Мариуполь завершил сбор в Турции поражением от Локомотива из Тбилиси

Игнатенко открыл счет, но затем приазовский клуб пропустил два гола

  • 13.02.2020 17:47
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Мариуполь завершил сбор в Турции поражением от Локомотива из Тбилиси
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» завершил второй тренировочный сбор в Турции спаррингом с «Локомотивом» из Тбилиси. Матч закончился поражением украинской команды со счетом 1:2.

На старте матча азовцы отличились быстрым мячом. Игнатенко оказался в выгодной позиции, где с легкостью замкнул прострел Корниенко. Однако грузинские футболисты довольно быстро смогли выровнять положение. На 14-й минуте Сихарулидзе выиграл «воздух» и головой отправил мяч в сетку ворот Гальчука. На 27-й минуте 20-й номер «Локомотива» сделал дубль, снова забив головой после стандарта и вывел свою команду вперед.

Начало второй половины игры команды провели в позиционной борьбе. К середине тайма у азовцев получилось сбить темп «Локомотива», однако поразить ворота соперника так и не удалось.

Товарищеский матч

«Мариуполь» (Украина) – «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) – 1:2

Голы: Игнатенко, 2 – Сихарулидзе, 14, 27.

«Мариуполь»: Гальчук, Дава, Быков, Муравский (Сагуткин 76), Корниенко, Танковский (Кирюханцев 46), Игнатенко (Путря, 76), Путря (Байдал, 46), Кащук (Библик, 65), Кулаков (Кащук, 65), Фомин (Петерман, 24).

Гл.тренер – Александр Бабич.

«Локомотив»: Шердзиа, Убилава, Гурешидзе, Чантуриа, Габадзе, Шониа, Дзебнаури, Кобахидзе, Дартсмелиа, Инджига, Сихарулидзе.

На замены выходили: Мамардашвили, Гавашелишвили, Улад, Киркитадзе, Хинчолава, Мчеджишвили.

Гл.тренер – Леван Коргалидзе.

13 февраля. Сиде. Starlight.

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Источник — ФК Мариуполь

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