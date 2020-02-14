Мариуполь – Локомотив Тбилиси – 1:2. Видео голов и обзор матча

«Мариуполь» завершил второй тренировочный сбор в Турции спаррингом с грузинским «Локомотивом» из Тбилиси. Контрольный матч закончился поражением команды Александра Бабича со счетом 1:2.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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