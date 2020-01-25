Шахтер в первом спарринге на турецком сборе обыграл польский Лех

Донецкий «Шахтер» провел первый спарринг на сборе в Турции. Соперником команды Луиша Каштру стал польский «Лех». Отметим, что в стартовом составе клуба из Познани на поле вышел украинец Владимир Костевич.

В первом тайме «горняки» больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам соперников. Активным на левом фланге был Исмаили, а перед перерывом стремительную контратаку организовал Тайсон, но Тете с линии штрафной пробил рядом со штангой. Поляки нечасто приближались к воротам Андрея Пятова, который вышел на поле с капитанской повязкой.

Счет был открыт в начале второй половины встречи. После розыгрыша углового и навеса Болбата мяч отскочил к Кривцову, который несильно пробил точно в угол. Во втором тайме тренерский штаб Каштру постепенно полностью обновил состав, причем ворота «Шахтера» защищали и Шевченко, и Трубин. И оба голкипера по разу выручили свою команду: Шевченко среагировал на удар Костевича, а Трубин не дал забить Пухачу.

В конце встречи поляки атаковали большими силами, но счет более не изменился. 1:0 – победа «Шахтера».

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Лех» – 1:0

Сергей Кривцов (50)

Жуниор Мораес (24)

«Шахтер»: Андрей Пятов (Алексей Шевченко, 46; Анатолий Трубин, 69), Сергей Болбат (Игорь Кирюханцев, 69), Сергей Кривцов (Назарий Муравский, 76), Николай Матвиенко (Давид Хочолава, 63), Исмаили (Маркиньос Сиприано, 63), Тарас Степаненко (Маркос Антонио, 63), Алан Патрик (Артем Бондаренко, 63), Тете (Евгений Коноплянка, 46), Ромеро Марлос (Владислав Вакула, 69), Тайсон (Виктор Коваленко, 46), Жуниор Мораес (Фернандо, 46; Даниил Сикан, 82)

Запас: Валерий Бондарь, Веллингтон Нем, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик, Дентиньо.

«Лех» (стартовый состав): Микки ван дер Харт, Якуб Каминьски, Любомир Шатка, Томас Рогне, Владимир Костевич, Карло Мухар, Педру Тиба, Камиль Южвяк, Филип Мархвиньски, Тимотеуш Пухач, Кристиан Гюткьяер

Запас: Кароль Шиманьски, Джордже Црномаркович, Томаш Деевски, Якуб Модер, Юлиуш Летневски, Матеуш Скржипчак, Филип Шимчак, Кароль Смайдор, Бартош Бартковяк, Якуб Карбовник, Якуб Невядомски

Regnum Sports Center (Белек, Турция)

ШАХТЕР - ЛЕХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА