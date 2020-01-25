Луиш КАШТРУ: «Рано говорить, что из себя представляют новички»

В субботу «Шахтер» провел первый матч на сборе в Турции, обыграв «Лех» со счетом 1:0. Игру прокомментировал наставник Луиш Каштру.

«Всегда сложно начинать после такой длительной паузы. У нас сейчас полная нагрузка, ежедневно работаем и сегодня была тренировка. Мы не рассматривали этот матч как официальный, скорее - как тренировочный. На результат я не смотрел».

«Сегодня многие получили игровое время - 24 игрока, хотя обычно только 14 могут выйти. Есть много ребят, которым нужно игровое время».

«Новички? Они потихоньку интегрируются. Рано говорить, что они из себя представляют. Сейчас команда уставшая», - сказал Каштру.

Среди новичков отметим Игоря Кирюханцева и Владислава Вакулу, которых вернули из аренды в «Мариуполе».