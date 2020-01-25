Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Лех» – 1:0

Сергей Кривцов (50)

Жуниор Мораес (24)

«Шахтер»: Андрей Пятов (Алексей Шевченко, 46; Анатолий Трубин, 69), Сергей Болбат (Игорь Кирюханцев, 69), Сергей Кривцов (Назарий Муравский, 76), Николай Матвиенко (Давид Хочолава, 63), Исмаили (Маркиньос Сиприано, 63), Тарас Степаненко (Маркос Антонио, 63), Алан Патрик (Артем Бондаренко, 63), Тете (Евгений Коноплянка, 46), Ромеро Марлос (Владислав Вакула, 69), Тайсон (Виктор Коваленко, 46), Жуниор Мораес (Фернандо, 46; Даниил Сикан, 82)

Запас: Валерий Бондарь, Веллингтон Нем, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик, Дентиньо.

«Лех»: Микки ван дер Харт, Якуб Каминьски, Любомир Шатка, Томас Рогне, Владимир Костевич, Карло Мухар, Педру Тиба, Камиль Южвяк, Филип Мархвиньски, Тимотеуш Пухач, Кристиан Гюткьяер

Запас: Кароль Шиманьски, Джордже Црномаркович, Томаш Деевски, Якуб Модер, Юлиуш Летневски, Матеуш Скржипчак, Филип Шимчак, Кароль Смайдор, Бартош Бартковяк, Якуб Карбовник, Якуб Невядомски

Regnum Sports Center (Белек, Турция)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Бондаренко сбили в центре поля.

90 мин. Неудачная атака Леха.

87 мин. Оффсайд у Шахтера.

85 мин. Костевич пробил низом из-за пределов штрафной, и Трубин в падении отбил мяч!

82 мин. Еще одна замена у Шахтера. Вместо Фернандо на поле вышел Сикан.

79 мин. Лех больше атакует в эти минуты.

76 мин. Замена у Шахтера. Вместо Кривцова на поле вышел Муравский.

73 мин. ОПАСНО! Пухач по центру ворвался в штрафную Шахтера и не пробил Трубина!

71 мин. После передачи в штрафную Шахтера Трубин поймал мяч.

69 мин. И еще замены у Шахтера. Покинули поле Шевченко, Болбат и Марлос, вышли Трубин, Кирюханцев и Вакула.

67 мин. Игра идет в центре поля.

63 мин. Еще замены у Шахтера. Вместо Матвиенко, Исмаили, Степаненко, и Патрика на поле вышли Хочолава, Бондаренко, М.Антонио, Сиприано.

59 мин. Четыре подряд угловых разыграли горняки, отбились футболисты Леха.

55 мин. Неудачная атака Леха.

53 мин. Шахтер продолжает идти в атаку.

50 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Болбат навесил с правого фланга, и мяч от защитника отскочил в центр штрафной под удар Кривцову, который пробил точно в угол!

46 мин. У Шахтера вместо Пятова, Тете, Тайсона и Мораеса вышли Шевченко, Коноплянка, Коваленко и Фернандо.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Пухач пробил из-за пределов штрафной, и Пятов поймал мяч.

43 мин. В контратаке Тайсон запустил в прорыв Тете, который с линии штрафной пробил рядом с дальней штангой.

41 мин. Исмаили сделал передачу в левый угол штрафной Леха на ход Мораесу, но своевременный выход ван дер Харта спас ситуацию для номинальных гостей.

40 мин. Патрик с лёта с линии штрафной пробил в руки ван дер Харту.

39 мин. Мухар заблокировал прострел Болбата из правого угла штрафной.

37 мин. Тайсон со штрафного от левого угла штрафной пробил намного выше ворот.

34 мин. Игра идет в невысоком темпе преимущественно в центре поля.

32 мин. Неудачная атака Шахтера.

30 мин. Игра идет в центре поля.

28 мин. Исмаили слева ворвался в штрафную Шахтера, но выпустил мяч за пределы поля.

25 мин. Южвяку оказывают медицинскую помощь.

24 мин. Мораес сбил Южвяка и сорвал атаку Леха.

23 мин. После навеса со штрафного состоялся удар по воротам Шахтера, и Пятов поймал мяч.

20 мин. Неудачная атака Леха.

18 мин. Болбат и Тете комбинировали на правом фланге, но выпустили мяч за пределы поля.

14 мин. Шахтер больше времени проводит в атаке.

10 мин. Пухач навесил с углового - Пятов кулаками выбил мяч.

8 мин. Тете навесил с углового, поляки выбили мяч.

4 мин. Исмаили слева ворвался в штрафную Леха, но Мораес не сумел пробить после передачи партнера.

3 мин. Горняки контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 25-го января, донецкий «Шахтер» проведет первый спарринг на сборе в Турции, а соперником «горняков» станет польский «Лех». Встреча пройдет в Белеке и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вторую часть сезона команда Луиша Каштру начнет 20-го февраля первым матчем с «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. На первом учебно-тренировочном сборе «Шахтер» запланировал четыре спарринга. В субботу «горняки» померяются силами с «Лехом» из Познани, который в текущем розыгрыше польской Экстраклассы занимает пятую позицию.

Тете, полузащитник «Шахтера»:

«Все отлично! Работаем очень усердно и уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы. Впереди важные матчи. Стиль нашей команды именно таков: много времени проводим с мячом, стараемся больше атаковать. И сейчас, как всегда, выполняем все упражнения с мячом. Пока оттачиваем нашу модель игры, прессинг на половине поля соперника, удержание мяча, оборону и атаку, то есть базовые аспекты. Изучением «Бенфики» займемся позже».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Лех».