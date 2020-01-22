Заря минимально обыграла Лодзь в контрольном матче

Команда Виктора Скрипника одержала вторую победу за день

  • 22.01.2020 16:05
  • 1428 просмотров
  • 2 комментария
Заря минимально обыграла Лодзь в контрольном матче
© ФК Заря
Сегодня, 22-го января, луганская «Заря» провела второй спарринг за день на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.
 
Команда Виктора Скрипника минимально обыграла польский «Лодзь» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Владислава Кочергина.
 
Контрольный матч
 
«Заря» – «Лодзь» – 1:0
Гол: Владислав Кочергин, 61.
 
«Заря»: Никита Шевченко, Александр Тымчик, Лазио, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Владислав Кабаев, Артем Громов.
 
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    sahka1981
    sahka1981, 22.01.2020 16:51
    0
    Муґунот Уух, 22.01.2020 16:47
    )))))))))))))))))))))))))
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.01.2020 16:47
    +1
    не зрозумів, а де ВВВ з воплямі "Дианамо, начувайся！"
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 22.01.2020 16:47
    +1
    не зрозумів, а де ВВВ з воплямі "Дианамо, начувайся！"
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 22.01.2020 16:51
    0
    Муґунот Уух, 22.01.2020 16:47
    )))))))))))))))))))))))))
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