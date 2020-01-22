Заря минимально обыграла Лодзь в контрольном матче

Сегодня, 22-го января, луганская «Заря» провела второй спарринг за день на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда Виктора Скрипника минимально обыграла польский «Лодзь» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Владислава Кочергина.
Контрольный матч
«Заря» – «Лодзь» – 1:0
Гол: Владислав Кочергин, 61.
«Заря»: Никита Шевченко, Александр Тымчик, Лазио, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Владислав Кабаев, Артем Громов.
Напомним, утром «Заря» разгромила «Нефтчи» из «Кыргызстана» со счетом 4:0.
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Источник — Sport.ua
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