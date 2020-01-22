Заря минимально обыграла Лодзь в контрольном матче

Сегодня, 22-го января, луганская «Заря» провела второй спарринг за день на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Виктора Скрипника минимально обыграла польский «Лодзь» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Владислава Кочергина.

Контрольный матч