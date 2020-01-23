Заря – Лодзь – 1:0. Видео голов и обзор матча

22 января луганская «Заря» в товарищеском матче на сборах в Турции обыграла польский клуб «Лодзь» со счетом 1:0.
Победный гол в свой актив записал Владислав Кочергин. Смотрите видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Заря - Лодзь
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — ФК Заря
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