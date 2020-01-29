Заря уверенно обыграла Вождовац

«Заря» на сборе в Турции провела контрольный матч, в котором со счетом 2:0 обыграла сербский клуб «Вождовац». Голами отметились Владлен Юрченко и Богдан Леднев.
«Заря» - «Вождовац» - 2:0 (1:0)
Голы: Владлен Юрченко, 24; Богдан Леднев, 52.
«Заря»: Никола Василь (Заури Махарадзе, 46), Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Дмитрий Поддубный, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек (Игорь Чайковский, 63), Владлен Юрченко (Андрейс Цыганикс, 46), Богдан Леднев (Максим Лунев, 63), Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев (Михайло Перович, 46), Артем Громов (Даниил Алефиренко, 80).
На 27-й минуте Богдан Леднев не реализован пенальти (вратарь).
Ранее «Заря» сыграла вничью с польскиим клубом «Пяст» (0:0).
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.